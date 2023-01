Abgesetzte Netflix-Serien: So reagieren Fans und Macher

Seine Serie "Warrior Nun" über eine 19-Jährige, die zur Anführerin einer Gruppe Dämonen-jagender Nonnen wird, wurde nach nur zwei Staffeln von Netflix abgesetzt. In seinem Tweet bedankt er sich bei allen Beteiligten und den Fans. Einen Tag später trendet auf der Plattform der Hashtag "#SaveWarriorNun". Die mittlerweile 5 Millionen Tweets dazu zeigen deutlich: Die Fans sind wütend.

Absetzungen: Eine Strategie von Netflix?

Nicht nur gibt es von Netflix bislang kein Statement dazu. Absetzungen scheinen mittlerweile auch eine feste Strategie der Streaming-Plattform geworden zu sein. Wie genau die eingesetzt wird, bleibt allerdings reine Mutmaßung. Die zweite Staffel von "Warrior Nun" war gerade einmal einen Monat online, da wurde das Format von Netflix schon für beendet erklärt.

Dabei hatte das Team um Barry noch Glück. Die meisten Produktionen, die Netflix absetzt, enden nach der ersten Staffel. So erging es jüngst etwa Baran bo Odar und Jantje Friese. Die Köpfe hinter der deutschen Mystery-Serie "1899" starteten in das neue Jahr mit der Nachricht, dass sie zumindest an diesem Projekt nicht weiterarbeiten werden.

Erst groß beworben, dann schnell beendet: "1899"

Das Filmemacher-Paar, das mit der drei Staffeln umfassenden Serie "Dark" einen internationalen Hit gelandet hatte, hatte sich einen ähnlichen, wenn nicht sogar größeren Erfolg erhofft. Mit einem Produktionsbudget von 48 Millionen Euro war "1899" die bisher teuerste deutsche Netflix-Serie. Nach vier Tagen war sie in 90 Ländern unter den Top-Ten-Serien. Direkt nach Release wurde prominent der Drei-Staffel-Plan beworben, passend dazu endete die erste Staffel mit einem riesigen Cliffhanger. Dann, ganz überraschend: die Absetzung.