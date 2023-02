"Abgang eines Löwen": Darum zitieren Russen so gern Clausewitz

Der Krieg sei ein "wahres Chamäleon", behauptete der preußische Generalmajor Carl von Clausewitz, und er meinte damit natürlich, dass er sein Aussehen je nach den konkreten Umständen ständig verändert. Vor allem jedoch sei alles, was im Alltag leicht aussehe, im Krieg sehr schwer, zum Beispiel das Vorankommen.

Clausewitz verglich das mit dem Gehen unter Wasser, wo jeder Schritt ungleich beschwerlicher ist als an Land. Auch Regen, Nebel oder schlammige Straßen könnten das Vorrücken unerwartet beeinträchtigen. Zusammenfassend beklagte er "diese entsetzlichen Friktionen", die aus jeder fein ausgeklügelten Strategie ein einziges Chaos machen könnten: "Der Krieg ist das Gebiet der Ungewissheit; drei Vierteile derjenigen Dinge, worauf das Handeln im Kriege gebaut wird, liegen im Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewissheit."

"Natürlich ist ein klares Ziel gut"

Nirgendwo in der Welt wurde und wird Clausewitz außerhalb Deutschlands so intensiv studiert und zitiert wie in Russland, und seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine kommt kaum noch ein prominenter Militärblogger und Publizist ohne Hinweise auf das berühmte, unvollendet gebliebene Buch "Vom Kriege" aus, das übrigens erst nach dem Tod des Verfassers aus dessen Hinterlassenschaften 1832/34 veröffentlicht wurde.

Ein Grund für die besondere Popularität von Clausewitz in Moskau: Er heuerte 1812 als Deutscher beim russischen Zaren an, weil er es nicht übers Herz brachte, mit der preußischen Armee an der Seite Napoleons zu kämpfen. In Preußen galt der damalige Major daraufhin als "fahnenflüchtig", bevor er rehabiliert wurde.

Dabei wird Clausewitz in Russland keineswegs immer korrekt zitiert, schon gar nicht die Passagen, wo er über den "Angriffskrieg" philosophiert, der ausschließlich dort geboten sei, "wo die Zukunft nicht uns, sondern dem Feinde bessere Aussichten gewährt".

Das wird von russischen Bloggern so interpretiert, dass ein Staatsmann "zuerst zuschlagen" müsse, wenn "der Krieg unvermeidlich" sei. Dabei war Clausewitz kein Freund des Angriffs, sondern der wohl überlegten Verteidigung, zumal, wie der "Ultra-Patriot" Andrej Medewedew einräumt, auch eine gewonnene Schlacht durchaus zum Rückzug zwingen kann. Gleichwohl sei Clausewitz "von vorn bis hinten" lesenswert: "Ja, es ist schwieriger anzugreifen, aber wie Genosse Clausewitz schrieb, der Angreifer zwingt dem Gegner seinen Willen auf."

"Wenn das Ziel eine Fata Morgana ist"

Sehr beliebt ist in Moskau natürlich die Beobachtung von Clausewitz, wonach ein "Reich von großen Dimensionen nicht zu erobern" sei. Der preußische Generalmajor bezog sich dabei auf Napoleons gescheiterten Feldzug von 1812 und fügte etwas herablassend hinzu, das habe der französische Kaiser "füglich vorher wissen können".

Mindestens ebenso oft wird Clausewitz jedoch mit seinen Bedenken wegen der "Friktionen" zitiert, womit nichts anderes gemeint ist als die Unwägbarkeiten, die alle schönen Pläne zunichte machen können, seien es das Wetter oder Missverständnisse. Politologe Dmitri Trenin bezieht sich denn auch direkt auf den Preußen und schreibt in seiner aktuellen Analyse der russischen Situation: "Natürlich ist es sehr gut, ein klares Ziel zu haben und sich den Weg zu diesem Ziel klar vorzustellen. Was aber, wenn sich das Ziel als Fata Morgana entpuppt und der beabsichtigte Weg dorthin in eine Sackgasse führt?"

"Russland hat keine klare Strategie"

Weil "unerwartete kleine oder große Hindernisse", also Friktionen, einen Generalstab jederzeit ins Stolpern bringen könnten, gelte es, vorsichtig zu bleiben, damit "strategische Pläne nicht nur Pläne auf dem Papier" blieben: "Daher müssen das angestrebte Ziel realistisch und die Wege dorthin vielfältig sein." Trenin warnt vor einem "einsamen Russland" und empfiehlt dem Kreml dringend, Bündnisse anzustreben, etwa mit China, Indien und Brasilien: "Von alleine wird nichts funktionieren."

Für das nationalistische russische Fachblatt "Topwar" schloss sich Viktor Birjukow diesem Urteil vorbehaltlos an und erinnerte an die Forderung von Clausewitz, wonach sich der Krieg der Politik stets unterzuordnen habe. Birjukows Fazit ist düster: "Wenn wir in diesem Zusammenhang jedoch über die russische Militäroperation in der Ukraine sprechen, wird deutlich, dass Russland keine klare Strategie, keinen klaren Plan hat, sondern nur eine Reihe von Taktiken, die je nach sich ändernder militärpolitischer Situation angewendet werden."

Auch der ehemalige russische Geheimdienst Oberst Andrej Pinschuk nahm sich Clausewitz zum Vorbild und nahm ihn sogar in den Titel seines gerade erschienenen Buchs über die russischen Niederlagen im vergangenen Jahr ("Clausewitz und die Leere"): "Die Rückzüge großer Feldherren und krieggeübter Heere gleichen stets dem Abgehen eines verwundeten Löwen, und dies ist unstreitig auch die beste Theorie", wird Clausewitz zitiert.

"Lassen Sie uns zumindest kluge Bücher lesen"

Alles hänge davon ab, nach einer Niederlage "schnell davonzukommen", empfahl der Preuße, warnte jedoch vor überstürzter Flucht, was Pinschuk ebenfalls Wort für Wort an seine Leser weitergibt: "Wer hier glaubt, durch einige schnelle Märsche einen Vorsprung zu gewinnen und leichter einen festen Stand zu bekommen, begeht einen großen Irrtum. Die ersten Bewegungen müssen so klein als möglich, und im allgemeinen muss es Grundsatz sein, sich nicht das Gesetz des Feindes aufdringen zu lassen."

Der russische Literat Igor Klech (71) würdigte Clausewitz bereits im vergangenen Sommer mit einem längeren Essay: "Das Verdienst von Clausewitz besteht darin, dass er nach Jahrtausenden endloser Kriege den Krieg entmythologisierte und ihn zu einem Objekt machte, das der wissenschaftlichen Beschreibung und damit dem Verständnis zugänglich war." Mit Blick auf das berühmte Buch des preußischen Generals meinte Klech: "Wir können nicht tatenlos am Fluss der Zeit sitzen und darauf warten, dass die Leichen des Krieges vorbeitreiben. Lassen Sie uns einstweilen zumindest kluge Bücher über das Problem lesen."

"Friktion" könnte sogar Atomschlag auslösen

Die amerikanische Clausewitz-Expertin Olivia A. Garard machte sich die Mühe, den ukrainischen Lesern den Begriff der "Friktion" bei Clausewitz ausführlich zu erläutern. Dabei amüsiert sie sich am meisten über die ihrer Meinung nach vom General inflationär benutzte Floskel "mehr oder weniger", womit der "Nebel des Kriegs" umschrieben wird: "Die Friktion ist ein Konzept, das den Unterschied zwischen Krieg auf dem Papier und Krieg in der Realität erklärt."

Der US-Völkerrechtler Prof. Louis René Beres schließt nicht aus, dass die "Friktionen" im schlimmsten Fall sogar einen Atomschlag auslösen könnten, unabsichtlich natürlich: "Die gewaltigen Risiken, durch Zufall oder Unachtsamkeit eine solche 'letzte Eskalation' zu erleiden, würden von Missverständnissen, Fehleinschätzungen der Führungspersonen und/oder strategischen Fehleinschätzungen herrühren."

"Wenn der Kraftaufwand zu groß wird"

Der deutsche Brigadegeneral a.D. Helmut W. Ganser (74) zitiert von Clausewitz den Satz: "Sobald der Kraftaufwand so groß wird, dass der Wert des politischen Zwecks ihm nicht mehr das Gleichgewicht halten kann, so muss dieser aufgegeben werden und der Friede die Folge sein." Dieser Zeitpunkt allerdings scheine seiner Meinung nach "in den kommenden Monaten weder in Moskau noch in Kiew erreicht zu sein", so Ganser in einem Beitrag für die "Berliner Zeitung".

Somit dürfte Clausewitz weiterhin in Russland und darüber hinaus einer der meist zitierten Deutschen bleiben.