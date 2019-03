Diese Fischstäbchen sind nicht essbar, sondern Kunst

Bernsteineinschlüsse sind etwas Faszinierendes, wie sich da vor Millionen von Jahren ein Tropfen klebrigen Harzes um Fliegen, Spinnen oder das Blatt einer Pflanze geschlossen hat. Der Schmuckkünstler Gisbert Stach hat dieses Prinzip in die Moderne überführt: Seine Ringe mit Aufsätzen aus bernsteinfarbenem Gießharz enthalten zum Beispiel den Verschluss einer Cola-Dose, eine Reißzwecke oder ein abgebranntes Streichholz.

Auch mit echtem Bernstein arbeitet Gisbert Stach. Und das ist ungewöhnlich. Bernstein gehört zwar zu den ältesten Materialien in der Schmuckherstellung, leidet aktuell allerdings unter einem kleinen Image-Problem: Vor allem jüngere Menschen verbinden Bernstein mit altbackenem Omaschmuck. "Das Faszinierende war eigentlich die Geschichte. Dass es so 60 Millionen Jahr alt ist und wie es entstanden ist: eigentlich gar kein richtiger Stein, sondern getrocknetes Baumharz und es lässt sich schleifen oder feilen oder sägen, also wie ein Kunststoff. Und dann habe ich herausgefunden, dass es für mich was Tolles hat, dass man es zerkleinern und zerstoßen kann und da so eine Art Pulver oder Sand entsteht. Mit dem habe ich dann verschiedene Sachen wieder modelliert," sagt Stach.

Aus den Splittern und Bröseln gewinnt Stach unter Beimischung von Silikon eine frei formbare Masse. Deren Farbe und Konsistenz erinnert an goldbraun gebratene Panade und eignet sich daher hervorragend zur Imitation von Fischstäbchen, Toastscheiben oder Schnitzeln – gern auch in den Umrissen Deutschlands oder Bayerns. Fast Food als Schmuckstück: Stach zertrümmert hier nicht nur den Bernstein selbst, sondern sein verstaubtes Image gleich mit.