"Aber ich lebe": ein Comic erinnert an Holocaust-Überlebende

"Aber ich lebe" heißt der großformatige Band, der im Rahmen des internationalen und von einer kanadischen Historikerin initiierten Projektes entstanden ist. Zusammen mit Miriam Libicki aus Kanada und Gilad Seliktar aus Israel erzählt Barbara Yelin von vier Holocaust-Überlebenden. Die Proträtierten leben heute in den Niederlanden, in Kanada und Israel. Barbara Yelin hat die Lebensgeschichte von Emmie Arbel gezeichnet. Sie wurde 1937 in Den Haag geboren und ist seit 1949 in Israel zu Hause.

Vom Leben einer starken Frau

Emmie Arbel war im Kindergartenalter, als sie – zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern – von den deutschen Besatzern in den Niederlanden deportiert wurde. Nach Aufenthalten in den Lagern Westerbork und Ravensbrück kam sie in das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Dort wurde Emmie Arbel im Frühjahr 1945 von der britischen Armee befreit. Auch die beiden Brüder überlebten, die Eltern sind in den nationalsozialistischen Lagern gestorben, die Mutter wenige Tage nach der Befreiung.

Barbara Yelin lernte Emmie Arbel 2019 bei einem Zeitzeugen-Gespräch in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück kennen. Im folgenden Jahr besuchte sie die Frau, die heute in der Nähe von Haifa zu Hause ist. Die intensive Begegnung in Israel ist Teil der Comic-Erzählung, in der uns Emmie Arbel als starke, selbstbewusste Frau begegnet. Sie hat Kinder und Enkel, liebt Kaffee und das Solitär-Spiel am Computer. Die Worte "Aber ich lebe" stammen von ihr.

"Sie hat sich auf dieses Projekt mit mir eingelassen", erzählt Barbara Yelin über die Gespräche mit mit Emmie Arbel. „Sie war auch ein bisschen skeptisch am Anfang, weil sie mit Comics nicht vertraut ist. Sie hat gesagt, sie sei sich nicht sicher, ob dieses Medium geeignet ist. Ich bin sehr glücklich, dass sie sich trotzdem für diese Zusammenarbeit entschieden hat“

Den Erinnerungen folgend

Die eindrücklichen Bilder von Barbara Yelin – gezeichnet mit Bleistift, Buntstift und Aquarellfarben – folgen den Erinnerungen von Emmie Arbel und verbinden Gegenwart und Vergangenheit. Eine Bildersequenz zeigt einen der stundenlangen Appelle im Konzentrationslager, eine der vielen Formen der unmenschlichen Demütigungen durch die deutschen Bewacher. Die Mutter fällt völlig entkräftet zu Boden, Emmie – mit brauner Jacke und kurzgeschorenen Haaren – steht neben ihr. Sie weiß, wenn sie zur Mutter geht, wird sie erschossen. Sie bleibt stehen. Zurückblickend sagt sie: Man lerne sogar als Kind schnell, wie man überlebe.