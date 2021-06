"Aber ich bin hetero!" - Grandioses Gender-Theater in München

"Aber ich bin doch heterosexuell!"

Ja, so schnell kann es kommen, dass sich da einer seiner gesellschaftlichen Norm lautstark vergewissern muss, um doch noch zurecht zu rücken, was in der radikalen Rasanz dieser Geschichte längst so verrückt ist, dass es sich eigentlich nicht mehr arrangieren lässt.

"Aber ich bin doch heterosexuell!"

"Ich wünschte, Sie würden nicht mit diesen Renaissanceausdrücken um sich werfen, das schafft Verwirrung."

Doch die Verwirrung, die in diesen Ausschnitten zum Ausdruck kommt, ist gewollt - denn womit der schwule Rebell Joe Orton da Ende der 1960er Jahre auf dem virtuos bespielten Boulevard seiner Klipp-Klapp-Comedy vor allem hantierte, das waren die vermeintlich festgeschriebenen Geschlechterrollen.

Tür auf, Tür zu!

Was Mann, was Frau, was Norm, was Geschlecht ist, wird auf einem gnadenlosen Pointen-Parcours von "Was der Butler sah" durch die bewusst völlig durchgeknallte Handlung einer Verwechslungs-, Überraschungs-, Kleidertausch- und Tür-auf-Tür-zu-Komödie ad absurdum geführt. Dass sich die Handlung dabei auch noch in einer psychiatrischen Klinik abspielt, erweist sich als weiterer Kunstgriff des Autors, die vermeintliche Normalität als die eigentliche Krankheit unserer Gesellschaft bloßzustellen.