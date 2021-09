Abenteuer Fotografie: Frühe historische Aufnahmen in Schweinfurt

Faszinierender Trip in die Vergangenheit

Aufgeteilt in elf Sektionen sind zeitgenössische Portraits zu sehen, Architekturaufnahmen oder Beispiele aus den Anfängen der Reisefotografie: Frühe Bilder aus dem Ägypten des 19. Jahrhunderts. Angereichert durch sogenannte Blow-Ups, also überdimensionale Abzüge der Fotografien, die zeigen, wie gestochen scharf die Bilder damals schon waren, so Wolf Eiermann, Direktor des Museums Georg Schäfer.

Diese Ausstellung ist einzigartig, freut sich Sammler Hans Gummersbach, der mehr als 300 Exponate aus seinem umfangreichen Bestand ausgesucht hat. In diesem Umfang waren seine Schätze noch nie zu sehen. Für das Museum Georg Schäfer, in dem sonst vor allem Malerei von Künstlern wie Carl Spitzweg oder Caspar David Friedrich zu sehen ist, füllt die Ausstellung eine Lücke.