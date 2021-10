Abdulrazak Gurnah hatte keiner für den Nobelpreis auf dem Zettel

Die Entscheidung der Schwedischen Akademie ist eine große Überraschung. Zwar wurde vermutet, dass eine Schriftstellerin oder ein Schriftsteller aus Afrika oder Asien in diesem Jahr mit dem wichtigsten Literaturpreis der Welt geehrt werden würde. Abdulrazak Gurnah hatte freilich niemand im Blick, nicht die Literaturkritik und erst recht nicht die Wettanbieter. Die Schwedische Akademie folgte einmal mehr der Politik, die Blicke auf die Außenseiter in der literarischen Welt zu lenken. Insofern schließt die Entscheidung recht nahtlos an die vom vergangenen Jahr an – mit der Auszeichnung der amerikanischen Lyrikerin Louise Glück. Auch da herrschte große Überraschung.

Worum es in Gurnahs Romanen geht

In seinem erzählerischen Werk setzt sich Abdulrazak Gurnah eingehend mit den Folgen des Kolonialismus im 19. und 20. Jahrhundert auseinander. "Pilgrims way" aus dem Jahr 1988, einer seiner ersten Romane, erzählt die Geschichte eines Mannes aus Sansibar (Tansania), der in England nach einem weiteren Weg für sein Leben sucht. Daud erschafft sich – unter anderem in Tagträumen und fiktiven Briefen – eine Phantasiewelt und will damit der schwierigen, harten Gegenwart in den 70er Jahren entgehen. Und verliebt sich in Catherine, eine ehemalige Schwesternschülerin.

Der Roman, unter dem Titel "Schwarz auf Weiß" 2004 in Deutschland erschienen, entwirft die Utopie eines Lebens, in dem die Farbe der Haut keine Rolle mehr spielt. Man kann auch sagen: Es geht um den Traum einer Welt ohne Rassismus und ohne Ausgrenzung von Geflüchteten.

Auch in anderen Büchern, etwa in "Paradise" (1994) oder "By the sea" (2001), thematisiert Abdulrazak Gurnah die Geschichte des Kolonialismus und seine Folgen. "Paradise" – in Deutschland unter dem Titel "Das verlorene Paradies" erschienen – führt in einen Garten, ein Sinnbild für den afrikanischen Kontinent. Yusuf, der diesen Garten bestellt, muss erkennen, dass die Vision, die mit ihm verbunden ist, an der Natur des Menschen scheitert. Und ebenso an den Zeitläuften: Gurnahs Roman spielt in den Jahren des Ersten Weltkriegs.

Gurnahs Bücher sind in Deutschland nicht lieferbar

Der Roman "By the sea" (deutsch: "Ferne Gestade") führt wiederum nach England, in die Wahlheimat des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers. Im Mittelpunkt steht ein betagter Mann, der in London Asyl beantragt und – wie es scheint – des Englischen nicht mächtig ist. In Gesprächen mit einem Übersetzer entfaltet sich die Geschichte eines gebrochenen und bewegten Lebens aus dem 20. Jahrhundert. Die Literatur wird auf diese Weise zu einer engagierten und auch poetischen Geschichtsschreibung. Immer wieder erzählt Gurnah mit einer feinen Ironie. Er schreibt auf Englisch, nicht in seiner Muttersprache Suaheli. Der Roman "By the sea" – nominiert für den Booker Prize – gilt als das Buch, mit dem er international bekannt wurde.