Ab jetzt schickt Amazon James Bond auf geheime Mission

Mehr als 60 Jahre lang waren die James-Bond-Filme Familiensache. Im Jahr 1962 schickten Harry Saltzman und Albert R. Broccoli den Agenten 007 zum ersten Mal auf Leinwandmission. Seither war der Name Bond fest mit dem Namen Broccoli verbunden. Aber damit ist jetzt Schluss. Denn die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson hören auf. Die Tochter und der Stiefsohn von Albert R. Broccoli kündigten am Donnerstag an, die kreative Kontrolle für die Bond-Filme abzugeben.

In Zukunft wird das Unternehmen Amazon MGM Studios, das seit 2022 zu 50 Prozent Teilhaber ist, über die Geschicke von James Bond wachen. "Fast 60 unglaubliche Jahre stand meine Karriere im Zeichen von 007. Nun trete ich als Produzent der James-Bond-Filme zurück, um mich auf Kunst und wohltätige Projekte zu konzentrieren", sagte Wilson. Barbara Broccoli sagte, sie wolle sich nun anderen Projekten widmen. Das Duo bleibt aber weiterhin Mitinhaber des Bond-Franchise.

Was hat Amazon mit der Filmreihe vor?

2022 hatte der Tech-Gigant Amazon die MGM Studios für 8,5 Milliarden US-Dollar. Damit erwarb das Unternehmen auch das Archiv des Studios mit über 4000 Filmen und 17.000 TV-Serien. Auch die James-Bond-Reihe gehörte dazu. Bislang lag die kreative Kontrolle allerdings allein bei Broccoli und Wilson beziehungsweise deren Firmen Danjaq und EON Productions. Damit ist es nun vorbei.

Was das für die Filmreihe bedeutet, ist unklar. Bislang hatten Broccoli und Wilson TV-Serien und Spin-off-Filme bislang stets ausgeschlossen und sich dafür ausgesprochen, dass James Bond ein besonderes Kinoerlebnis bleibe. Was eine Abkehr von dieser Haltung bedeuten könnte, zeigt ein Blick auf das "Star Wars-Universum". Seitdem der Disney-Konzern im Jahr 2012 von Lucasfilm die Kontrolle über die Weltraumsaga übernommen hatte, wurden fünf Filme, sowohl Fortsetzungen als auch Spin-offs, und mehrere Fernsehserien veröffentlicht. Ob ein solches Schicksal jedoch auch James Bond blühen würde, bleibt abzuwarten.

Wer wird der neue Bond?

Was sicher ist, die Entscheidung, wer Daniel Craig als siebter James Bond nachfolgen wird, liegt nun auch bei den Amazon MGM Studios. Der Posten als Agent mit der Lizenz zu Töten ist derzeit vakant – und das lässt Raum für Spekulationen. Die Liste der Namen von möglichen Nachfolgern ist in jedem Fall lang. Sie reicht Aaron Taylor-Johnson über Cillian Murphy bis zu Henry Cavill. Oder wird der neue Bond eine Frau?

Die Nachfolgeregelung treibt offenbar auch Amazon-Boss Jeff Bezos um. Auf X stellte er die Frage, wer der nächste 007 werden soll. 24 000 Mal wurde der Beitrag bislang kommentiert – mit durchaus interessanten Vorschlägen, wie zum Beispiel Melania Trump. Das wäre natürlich ein Coup. In Zeiten wie diesen weiß man ja nie.