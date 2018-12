So klingt das Solo-Album des Ex-"Simeon Soul Charger"-Frontmanns

Aaron Brooks kennen vielleicht manche als Sänger der amerikanischen Psychedelic-Band "Simeon Soul Charger". Vier Musiker mit einer irren Geschichte: Nach einem Konzert in New York überredete ein zufällig anwesender Freisinger die Band, für ein paar Konzerte nach Bayern zu kommen. Auf seinem Bauernhof in Freising gefiel es den Jungs von Simeon Soul Charger so gut, dass sie 2011 beschlossen zu ihm zu ziehen und von dort aus durchzustarten. Was ihnen auch gelang. Doch vor zwei Jahren verließ Aaron Brooks die von ihm selbst gegründete Band - und meldet sich jetzt mit einem Solo-Album zurück:

"Ganz in Weiß hab ich das Boot startklar gemacht, die Venusmuscheln waren vorzüglich im Vaudeville-Caravan." Solche Sachen singt dieser Aaron Brooks. "Ich habe Lust auf diesen Irrsinn und schreibe Lieder, die man mystisch-existentialistisch nennen könnte", sagt er selbst. Jetzt, nach der Auflösung von Simeon Soul Charger, nach fast einem Jahr Zwangspause, meldet Brooks sich zurück. Mit neuem Mut und neuem Schwung und einer CD unter eigenem Namen - der Titel: "Homunculus".

Seine Stimme klingt mal hysterisch wie Bryan Ferry zuzeiten von Roxy Music, mal mystisch-verheißungsvoll wie Ian Anderson von Jethro Tull. Mal erinnern die Arrangements an King Crimson, mal an den Country Rock von Buffalo Springfield, mal an Pink Floyd; überhaupt: Aaron Brooks, so scheint es, zieht die Quersumme aus „The good old Times of Rock“ ohne je platt epigonal zu wirken. Seine Texte erzählen vom Leben und Sterben, üben Zivilisations- und Konsumkritik, sind aber nie vordergründig politisch. "Ich habe einen sehr romantischen Blick auf die Welt, in der Art der Beatpoeten", sagt Brooks.

Auch in der Psychiatrie schrieb Aaron Brooks weiter Songs

Brooks ist ein Poet und er verpackt seine Botschaften in Winkelzügen und Sprachspielen. Allein die Titel künden davon: "Nobody knows what it’s like to be someone else", andererseits: "What is a man but an animal’s end" und "So wake up the mountain". Das hat Gründe: Aaron Brooks litt unter Depressionen, Verfolgungswahn, Psychosen. Gut ein halbes Jahr verbrachte er in einem Obdachlosenheim und in der Psychiatrie, schrieb weiter Texte, komponierte Musik. Er ist ein Vaudeville Vagabund der „alten Schule“, ein betörender Geschichtenerzähler, wenn man so will: ein Rattenfänger mit Stil. Das ist selten geworden.