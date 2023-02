"A Thin Line": Klima-Aktivismus als Serie

Was wäre, wenn … sich die "Letzte Generation" radikalisieren würde? Und wenn sie plötzlich mit Aktionen wie einem Hacker-Angriff auf eine Ölraffinerie für ihre Ziele kämpft – und damit Menschenleben gefährdet? Im Streamingfilm "A Thin Line" ist aus der "Letzten Generation" die gewaltbereite Gruppe "Der Letzte Widerstand" geworden, eine Art RAF für Klimaschutz – das ist die Ausgangssituation.

An der Frage, ob man Gewalt anwenden soll oder nicht, spaltet sich dann auch das Verhältnis der beiden Protagonistinnen und Schwestern Anna und Benni. Zunächst machen die beiden gemeinsame Sache, dann geht etwas schief. Während die impulsive Benni nun in den Untergrund geht und sich der neuen radikalen Gruppe anschließt, wird die introvertierte Programmiererin Anna nach einer Festnahme zur V-Frau und kollaboriert mit den Behörden.

Ein Ziel, zwei Wege. Das hätte der Anfang einer guten, tagesaktuellen Geschichte zu einem wichtigen Thema sein können. Hätte. Doch das eigentliche Thema – Klimawandel und Aktivismus – gerät komplett in den Hintergrund. Wir sehen eine zähe Ermittlung, die den Terroristen das Handwerk legen will, und immer neuen Bedrohungslagen.

Mit der Hauptverdächtigen im Bett

Dazu kommen die üblichen persönlichen Dramen mit Daily-Soap-Charakter: Die Familie von Anna und Benni ist nicht, was sie zu sein scheint, der Hauptermittler dafür ihr Patenonkel. Und dessen Kollege steigt, ohne es zu wissen, mit der Hauptverdächtigen ins Bett. Zwischendrin tauchen dann schon mal die gängigen Allgemeinplätze zur Klimakrise auf.

Die Sorgen der Figuren, was sie antreibt, was sie vielleicht sogar zu Betroffenen macht, bleibt offen. Auch psychologische Tiefe lässt die Serie vermissen. Was daran liegt, dass sie sich nicht für ihre Figuren und deren Umfeld interessiert.

Vorgetäuschte Relevanz

Der steigende Meeresspiegel und das Versagen der Politik müssen als Hintergrundrauschen zu einem belanglosen Krimi mit Panikpotential genügen. So täuscht man lediglich Relevanz und Tagesaktualität vor. Mit letzterer ist es freilich immer eine heikle Sache, egal ob in Filmen, Serien, Büchern oder Kunstwerken.

Schade. Denn den Serienmachern Jakob und Jonas Weydemann war im Film "Systemsprenger" ja ein herausragendes psychologisches Porträt einer Widerstandskämpferin geglückt. Da waren sie aber auch "nur" Produzenten. Das Serienformat jetzt führt sogar dazu, dass "A Thin Line" vor allem zu einer langweiligen Long Line wird. Die wenigen interessanten Momente gibt es rund um die Hacker-Thematik, Stichworte: Deepfake oder Leaking.

Kaum vielschichtig

Die Schauspielerinnen Hanna Hilsdorf und Saskia Rosendahl versuchen ihr Bestes, können den Schwestern Anna und Benni aber auch nicht mehr Komplexität verleihen als ihnen das Drehbuch zugesteht. Die Eindimensionalität der Figuren kulminiert in der Anführerin der Widerstandgruppe mit dem Pseudonym "Rainman".

Zusammenfassend bleibt ein ernüchterndes Fazit: "A Thin Line" ist wie ein schlechter Tatort. Für das Klima und die Nerven der Zuschauer wäre es sicher besser gewesen, wenn die Serie nie gedreht worden wäre.