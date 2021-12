"A schenes Lem!": Gerald Votava vertont Christine Nöstlinger

Im Interview erzählt der Votava von Fernseh-Aufnahmen aus den 70er Jahren, wo die Nöstlinger ihre Wiener Dialektgedichte vor Kindern vorträgt, die mit großen Augen da sitzen und nicht packen, was sie da grad hören. Tatsächlich liegen sie aber gar nicht so weit auseinander – die Kinderbuch-Nöstlinger und die Mundartgedicht-Nöstlinger: "Als Kinderbuchautorin hat sie sich auch die Außenseiterinnen angeschaut. Oder die Kinder, die Probleme haben. Sie hat immer hingeschaut, wo es nicht immer angenehm ist hinzuschauen. Und dann hat sie Möglichkeiten gefunden das aufzulösen. Allein dadurch, dass man es sichtbar macht."

Weniger ist deutlich mehr

Der Text ist der Star und der Votava geht mit dem Flow der Sprache, hält sich musikalisch dezent im Hintergrund. Und klar, bei den meisten Gedichten, wo es in einem Moment noch tragisch zugeht und einem die Melancholie die Stimmung verdreht, da schreibt und schmeißt die Nöstlinger ihren Protagonisten plötzlich ganz viel Schmäh hinterher – auf den wollte der Votava aber musikalisch auch nicht extra draufdrucken, wie er es sagt. Außer ihm, seiner Gitarre und dem Zieharmonika-Spieler Walther Soyka hört man nur hin und wieder das Metronom, die digitale Rhythmus-Krücke aus dem Computer.

Eigentlich wollten sie das musikalisch schon noch ein wenig aufbauschen, er und der Soyka, aber der Labelchef und Musiker Ernst Molden erinnerte die beiden an das Nöstlinger-Prinzip: Weniger ist deutlich mehr. "Lasst es so, und lasst den Rhythmus auch so drauf! Das war ursprünglich auch gar nicht so geplant. Naja, wenn der Labelboss das sagt, macht man das halt", sagt Votava.

Und am Ende sind sowieso ganz andere Fragen entscheidend: Bös oder blöd – was ist besser? Und darf oder darf man nicht alten Leuten ihre Illusionen rauben vom Glauben ans vermutlich längst verstorbene Haustier? Oder wie würden Sie die Sache entscheiden im Fall von der oiden Marie im Lied "Jedn Dog noch Mitternacht"? Und auf die Frage: Muss man sich diese ganze vertonte Nöstlinger-Tristesse antun? Hat Votava auch eine Antwort: "Es gibt halt schon noch die Lieder wie 'Die Frau ist sicher weit unter meinem Niveau, sie wascht sicher nicht nach dem Klo die Hände". In der Mitte sind ja auch ein paar Lieder mit Leichtigkeit. Das kann man schon verkraften. Oder?"