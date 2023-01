"A scheene Leich": Das neue Stück von Polt und den Well-Brüdern

So soll sie eigentlich sein: Die scheene Leich, feucht, frech und auch fröhlich, diese Feier für den Gestorbenen, die zugleich das Leben der Feiernden zelebrieren soll, mit Musik und Essen und natürlich auch starken Getränken. Dass es dieses Ritual immer seltener gibt, in der die Gemeinschaft den Abschied feiert und sich zugleich des Weiterlebens versichert, auch davon handelt nun in den Münchner Kammerspielen "A scheene Leich".

Musikalisches Kabarett mit drastischen Details: "A scheene Leich"

Es ist eine Art musikalisch-kabarettistische Nummernrevue mit theatralem Handlungsfaden, die sich Gerhard Polt und die Well-Brüder zusammen mit dem Schweizer Regisseur Ruedi Häusermann erdacht haben. Da ist der Bestattungsunternehmer Pius Brenner gestorben, der als "Nekroökonom" – wie es so schön heißt – sein florierendes Geschäft mit dem Tod betrieben hat und das nicht nur mit seiner "Pietas Ruhe GmbH & Co. KG", sondern auch als Altenheimunternehmer. Warum auch nicht, schließlich liefert das eine Kunden für das andere. Jetzt aber probt der Laienchor für die eigene Beerdigung, die Exfrau trauert ihrem Imperium nach und die junge alleinerbende Witwe schießt Selfies am offenen Grab.