"A Rainy Day in New York" offenbart Woody Allens Frauenbild

Abenteuerliche Entstehungsgeschichte

Die Entstehungsgeschichte seines 48. Leinwandwerkes war dabei abenteuerlich und wild: Bereits 2017 abgedreht, sollte "A Rainy Day in New York" als erster von vier Filmen bei Amazon Prime laufen. Doch der Streamingdienst machte einen Rückzieher, als 2018 im Zuge der MeToo-Debatte erneut Vorwürfe gegenüber Woody Allen formuliert wurden, er habe im August 1992 seine siebenjährige Adoptivtochter Dylan Farrow missbraucht. Seitdem haben sich viele Mitwirkende von Woody Allen distanziert. Timothée Chalamet, Rebecca Hall und Selena Gomez spendeten ihre Gagen an MeToo-Initiativen.

Die Staatsanwaltschaft hatte damals ermittelt, aber ein Verfahren wurde nie eröffnet. Juristisch hat sich an der Beweislage seitdem nichts geändert. Nur wurde Allen jetzt immer wieder zusammen mit vermeintlichen oder überführten Tätern wie Harvey Weinstein oder Kevin Spacey genannt. Gegen den vermeintlichen Vertragsbruch von Amazon Prime klagte er – der Rechtsstreit ist inzwischen beigelegt, ohne dass Details bekannt wurden. Fakt ist: "A Rainy Day in New York" läuft vorerst nur in Europa und nicht in den USA.

Zu 30 Prozent ernüchtert

"Everything happens to me" singt das Woody-Allen-Alter-Ego Gatsby im Film – Alles passiert mir! Es ist eine der berührendsten Szenen dieses Films, den der alte Bertolucci- und Fellini-Kameramann Vittorio Storaro in ein warmes und weiches Sehnsuchtslicht getaucht hat. Man folgt dem dandyhaften Gatsby, einer Wiederkehr des Stadtneurotikers, durchaus entzückt durch Manhattan, ist dann aber doch irritiert, dass Woody Allen es gegen Ende schafft, seine gesammelten Frauencharaktere zu diskreditieren: Die von Elle Fanning gespielte Ashleigh wird auf die alberne und intellektuell unbedarfte Blondine aus der Provinz reduziert, die toughe Gegenspielerin stellt schließlich zugunsten romantischer Zweisamkeit ihre erfrischend coole Widerständigkeit hintan, und Gatsbys herrische Mutter entpuppt sich als reines Drehbuch-Konstrukt. Das Kino verlässt man nach diesem nostalgisch regnerischen Wochenende in New York zu 70 Prozent verzaubert und zu 30 Prozent ernüchtert.