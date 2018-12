Warum der Brexit für A.L. Kennedy ein Albtraum ist

Sie kommen aus Schottland, würden Sie sagen, Sie haben – mit der Distanz – einen schärferen Blick auf die Londoner und die englische Gesellschaft?

Obwohl wir uns ähneln, sind wir sehr verschieden. Historisch gesehen war Schottland sehr gebildet, denn wir haben das Empire verwaltet. Aber wir hatten die historische Tradition einer Theokratie, also die Moral. Historisch gesehen waren die Engländer die Bosse, aber unmoralisch. Und die Schotten waren die Diener, die sich der Moral bewusst, aber bereit waren, für unmoralische Leute zu arbeiten. Und diese Art von Unterscheidung gibt es noch immer.

Und die Schotten rebellieren gegen den Brexit. Wie ist Ihr Blick auf die aktuelle politische Lage?

Es ist ein Albtraum! Denken Sie nur an die schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen. Der einzige Grund für die Leute, gegen die schottische Unabhängigkeit zu stimmen, war die Vorstellung, dann würden sie gezwungen, die EU zu verlassen. Die Propaganda von Westminster war: Wenn Ihr Großbritannien verlasst, verlasst Ihr die EU. Das wäre schrecklich, Ihr könnt außerhalb der EU nicht überleben, ohne EU würdet Ihr alle Handelsabkommen verlieren, warum wollt Ihr das? Jahre später werden wir nun von diesen irren Leuten aus der EU gezerrt. Schottland ist wütend. Jeder in Schottland wacht wütend auf. Abgesehen von all diesen Lügen zum Brexit gibt es noch das russische Geld und die Währungsmanipulationen. Leute, die Geld aus Russland bekamen, um für den Brexit zu stimmen, machen jedes Mal Gewinn, wenn das Pfund abstürzt. Sie befördern das Chaos, damit das Pfund weiter fällt und steigt und fällt, jedes Mal, wenn das Pfund fällt, machen sie Milliarden-Gewinne. Wir sind also offensichtlich nicht erfreut über all das, aber wir machen uns auch Sorgen: Würde das enden wie der Spanische Bürgerkrieg, wenn wir für unsere Unabhängigkeit stimmten? Endete es mit der Lage, in der sich Spanien und Katalonien derzeit befinden? Ist das so wie die Samtene Revolution in der Tschecheslowakei 1989? Wie sollen wir mit Führern in Westminster verhandeln, die keine Führer sind, die nicht vertrauenswürdig, nur egoistisch sind?

Das klingt eher nach innenpolitischen Streits. Gäbe es denn auch Argumente für Europa?

Oh absolut! Schottland ist total für Europa. Leute, die gegen die schottische Unabhängigkeit gestimmt haben, waren in Sorge, Europa zu verlieren,

Wie ist Ihr Blick auf Europa heute, auf die EU, die ja selbst kollabiert?

Das ist die Propaganda. Wenn man damit konfrontiert ist, Europa zu verlieren, erkennt man, was Europa ausmacht. Manche Leute sagten, Europa sei undemokratisch, weil man nicht europäisch wählen konnte. Aber man könnte in das Projekt Menschenrechte einbezogen sein. Das ist einer der Gründe, weshalb sich europäische Länder nicht so abscheulich bekriegen wie früher. Die Rechte der Gewerkschaften, bezahlter Urlaub, die finanzielle Unterstützung für die Künste, die Inspiration durch die Gespräche und die Chance, aus der eigenen kleinen Blase herauszukommen, all das sind Gründe. Künstler werden inspiriert durch andere Künstler, da gibt es keine Grenzen. Auch all die Lektionen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg lernten, diese Dinge hat Großbritannien vergessen.

Die Gesellschaftskritik in Ihrem Roman "Süßer Ernst" verbindet sich mit einem zärtlichen Blick auf London. Würden Sie sagen, es ist eine Hommage auf London?

Ich habe ein Jahr in London gewohnt und zum Beispiel die Freundlichkeit zwischen Fremden gesehen. Unsere Medien sind im Grunde wie "Der Stürmer" in diversen Ausgaben. Uns wird gesagt, jeder will jeden töten, man müsse kämpfen, man sei bedroht. All diese Dinge sagt man, um Leute aufzuwiegeln, den anderen anzugreifen. Wenn man wirklich auf die Realität schaut und Freundlichkeit sucht, findet man sie überall, besonders in großen Städten, anders könnte man nicht überleben. Die Leute würden einander töten und zerfleischen, gäbe es in den Städten nicht große Freundlichkeit, die das alles funktionieren lässt. Man muss sich an die Freundlichkeit erinnern. Das ist eine Gelegenheit, ja, über London zu reden, aber auch über Freundlichkeit und Fremde.

"Süßer Ernst" von A.L. Kennedy ist in der Übersetzung von Ingo Herzke und Susanne Höbel im Hanser Verlag erschienen.

