"A Fábrica de Nada" ist ein kluger Film über die Krise

Wie gefährliche Wesen aus einem Science-Fiction-Film bewegen sich mächtige Baggerarme auf einer Brache und reißen die Stahlummantelungen eines riesigen Raffinerie-Öltanks in ganzen Bahnen herunter. Im Hintergrund sieht man hässliche Wohntürme. Der Industriegürtel rund um Lissabon steckt in der Krise. Aber so einfach ist es nicht.

Ein irrwitziger Hybridfilm

Vor einer Aufzugfabrik stehen morgens aufgebrachte Arbeiter, die einen Typen erwischen, der gerade versucht, einen der Montage-Roboter aus der Fertigungshalle zu klauen und auf seinen LKW zu laden. Es gibt Diskussionen, ein Handgemenge – und der vermeintliche Dieb behauptet, er mache nur seinen Job! Schließlich haut der Typ mit einem leeren LKW ab. Und schon beginnt die nächste Diskussion: Die Arbeiter auf dem Fabrikhof argwöhnen, dass die Besitzer es sind, die versuchen würden, die Maschinen heimlich wegzubringen. Die Auftragslage ist schlecht. Also bestiehlt die Firma sich selbst, um bald auch den lästigen Kostenfaktor der menschlichen Arbeit loszuwerden. Ohne Maschinen keine Beschäftigung.

Achtung: Dieser Film dauert drei Stunden, ist nur im portugiesischen Original mit deutschen Untertiteln zu sehen und lebt von waghalsigen Brüchen in seiner Form und Erzählhaltung. Trotzdem oder gerade deswegen gehört "A Fábrica de Nada" zu den herausragenden Werken des Filmjahres 2018. Er wurde schon im New Yorker MoMa gezeigt und gewann auf rund 20 Festivals Preise. Der portugiesische Dokumentarfilmer Pedro Pinho hat einen irrwitzigen Hybridfilm inszeniert. Er hat sich vom Theaterstück "Die Nichtsfabrik" der niederländischen Autorin Judith Herzberg inspirieren lassen, wo der Ausbeutung von Arbeitskraft mit Anarchie begegnet wird und Fabrikarbeiter eben das Nichts produzieren. Daneben huldigt Pinho jenen Menschen, die 1975 die bankrotte Fateleva Aufzugfabrik in Lissabon in Selbstverwaltung übernahmen und bis 2016 erfolgreich führten.

Zwischen Wirtschaftsthriller und Musical

"A Fábrica de Nada" ist vieles: Arbeiterdrama, Wirtschaftsthriller, Kapitalismus-Komödie, Beziehungsgeschichte, mit echten Arbeitern gedrehter Dokumentarfilm, Diskurs über Systemkritik, marxistisches Seminar, Brechtsches Lehrstück, Traum, Tragödie und fröhliches neorealistisches Musical. Utopien können durchaus real werden. Die befreiten Arbeiter tanzen in der Fabrik, es gibt ein Ballett auf rollenden Palettenwägen – und manche Szenen erinnern an die surrealistischen Filme von Luis Buñuel, etwa wenn die Arbeiter plötzlich freilaufenden Vogel Sträußen begegnen. Alle Formen und Haltungen des konventionellen Agitprop-Kinos werden lustvoll erprobt und durch den Kakao gezogen, ohne Rücksicht auf Verluste. "A Fábrica de Nada“ – ein kluger Film, der tatsächlich mit Bildern über Krisen und wirtschaftliche Hierarchien nachdenkt, der uns Zuschauer ständig überrascht, der Theorie mit Humor anreichert und umgekehrt. So verrückt und schön kann Kino sein!

