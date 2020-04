Mit, eins, vier oder acht: So fühlt sich die Welt für Kinder an

"Ich frage mich, ob Du manchmal enttäuscht warst - so auf die Decke zu starren und dabei blubbernde Geräusche zu machen", schreibt Bea Davies unter das erste Bild ihres neuen Buches, das ein Baby zeigt, das wie hingegossen auf dem Rücken liegt und nach oben blickt.

Zeichnungen aus der Perspektive eines Babys

In ihrem Versuch, die Welt aus seiner Perspektive anzuschauen, sei sie ihrem Sohn viel nähergekommen, sagt Bea Davies im Interview. Mit zeichnerischem Einfühlungsvermögen folgen fünf weitere, minimalistisch skizzierte Bilder unterschiedlicher Baby-Stellungen: Mal auf dem Bauch liegend mit angehobenen Kopf, dann wird dieser schwer und scheint - Nase voran - in den Boden einzusinken. Dazu hebt sich der windelpralle Po wie ein kleiner Hügel. Danach mal Seitenlage oder erstes Krabbeln. "Es gibt so vieles ganz Besonderes an Comics - und zwar dieses besondere Tempo und die Art und Weise, wie man das Auge des Lesers animiert, sich durch die Seite zu bewegen. Die Leser von Comics müssen Zwischenszenen ergänzen und sich vorstellen können. Das hilft sehr, sich hineinzuversetzen."

Bea Davies macht dank präziser Beobachtung typische Physiognomien und Körpererfahrungen nachvollziehbar. Es ist, als würden wir uns selbst wieder in einem säuglingshaften Zustand befinden. So versuchen wir, aus der Rückenlage auf die Seite zu rollen, machen diese spaßige Bewegung, als würde man ein feststeckendes Auto aus einem Schlammloch freischaukeln wollen, vor und zurück, bis die Trägheit in Schwung kommt.