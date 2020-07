A.A. Williams: Metal, Klassik und weibliche Selbstbehauptung

Breitwandsound aus dem Wohnzimmer

Der opulente Sound der acht langen Stücke auf "Forever Blue" ist beeindruckend, vor allem, da die Multiinstrumentalistin und ihr Ehemann, der Bassist Thomas Williams, fast alles in Eigenregie in ihrer Wohnung in London aufgenommen haben. Nur das Schlagzeug von Geoff Holroyde wurde in einem professionellen Tonstudio aufgezeichnet und die Beiträge der Gastsänger Johannes Persson und Fredrik Kihlberg von der schwedischen Post-Metal Band Cult of Luna und von Tom Fleming, dem ehemaligen Songwriter und Sänger der Indie-Band Wild Beasts.

Es gibt viele Metalbands, deren Musik düster und schwermütig ist, aber es gibt kein Metalalbum, das gleichzeitig so viel Wärme und so viel Verletzlichkeit ausstrahlt wie das Debütalbum von A.A. Williams. "Wenn man etwas in Worte fasst, ist es oft, als ob eine Last von einem abfällt", sagt sie. Diese Fähigkeit, in Liedern ihr Innerstes nach außen zu kehren, erinnert an weibliche Pop-Ikonen wie Nico oder Chrissie Hynde.

"Forever Blue" von A.A. Williams ist bei Bella Union / Pias erschienen.