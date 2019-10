93 Bewerber: So heiß umkämpft ist der Auslands-Oscar 2020

Almodovár kann hoffen

Eindeutiger Favorit ist in diesem Jahr der spanische Altmeister Pedro Almodovár, der mit "Leid und Herrlichkeit" (spanischer Originaltitel "Dolor y gloria") von seinem Heimatland nominiert wurde. In dem stark autobiografischen Film blickt der Regisseur zurück auf das Leben eines Berufskollegen seiner Generation, beschreibt dessen erste Liebesabenteuer, das Verhältnis zur Mutter, zur Schauspielerei und zur Vergänglichkeit. Der Film wurde hervorragend besprochen, auch wegen der beiden prominenten Hauptdarsteller Penélope Cruz und Antonio Banderas, die Almodovárs Arbeit seit vielen Jahren begleiten. Banderas wurde für seine Darstellung des Salvador Mallo in Cannes mit dem Preis für die beste Schauspielerleistung ausgezeichnet. Außerdem hat der Film gute Chancen, am 7. Dezember in Berlin auch beim Europäischen Filmpreis berücksichtigt zu werden.

Italien mit Mafia-Drama

Frankreich schickt das Sozialdrama "Les Misérables" des schwarzen Regisseurs Ladj Ly ins Rennen, ein Film, der ebenfalls in Cannes zu sehen war und auch schon einige Prämierungen erhalten hat. Großbritannien ist mit "Der Junge, der den Wind einfing" ("The Boy Who Harnessed the Wind") von Chiwetel Ejiofor vertreten, nach der wahren Geschichte von William Kamkwamba, der in seinem Heimatland Malawi 2001 aus Schrott eine Windmühle zur Energieversorgung baute. Das Thema passt natürlich vorzüglich in die Debatte um die Klimaerwärmung. Italien wird mit "Der Verräter" (italienisch "Il Traditore") von Marco Bellocchio über Tommaso „Don Masino“ Buscetta, den ersten Mafiaboss, der als Kronzeuge aussagte, in den Wettbewerb gehen.