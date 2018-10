90 Jahre Opus Dei - Sekte oder große Familie?

Opus Dei, übersetzt „Das Werk Gottes“, hat in München gerade ein neues Wohn- und Studienhaus direkt an der Universität eröffnet. Zehn Männer wohnen hier, nur zwei Studenten. Keine Frauen. Es gilt strikte Geschlechtertrennung.

Pablo Kunhardt ist Leiter des neuen Hauses. Er ist kein Priester, lebt aber zölibatär. Er trägt einen goldenen Ring, ist aber nicht mit einem anderen Menschen, sondern mit Gott verheiratet.

"Es ist wirklich eine Berufung, man spürt einen Ruf. Wenn man den Ruf nicht spürt, dann sollte man lieber nicht Mitglied werden von Opus Dei." Pablo Kunhardt, Opus-Dei-Mitglied

Mehr als 90.000 Mitglieder hat das Opus Dei nach eigenen Angaben weltweit, 150 davon in Bayern. 98 Prozent sind Laien wie Pablo Kunhardt. Manche leben ehelos zusammen, viele haben Familie.

Finanziert wird die Glaubensgemeinschaft von den Mitgliedern. Von der katholischen Kirche ist Opus Dei seit 1982 als sogenannte Personalprälatur anerkannt und gilt somit als eine Art überterritoriales Bistum. Der Gründer Josemaria Escrivá wurde von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen.

Hinter den Kulissen gelten strenge Regeln. Nur Aussteiger berichten davon. Aussteiger wie Widmar Puhl. Zehn Jahre lang war er Teil der Gemeinschaft. Seine Erlebnisse verarbeitet er 2003 in einer Radiosendung: "Täglich je morgens und nachmittags eine halbe Stunde Meditation, Besuch der Heiligen Messe, zwanzig Minuten Rosenkranz, mittags um zwölf der Engel des Herrn, mindestens ein kurzer Besuch beim Allerheiligsten in der Kapelle. Dazu zwei Stunden das Tragen des sogenannten 'Bußgürtels' am Oberschenkel, ein Drahtband mit nach innen gerichteten Stacheln."

Einmal wöchentlich auf dem Programm: Die Selbstgeißelung. Davon berichtet auch Dietmar Scharmitzer aus Österreich. Er wurde als Kind von Opus Dei angeworben und hat lange gebraucht, um sich wieder zu distanzieren. Es geht um Macht und Geld, sagt Scharmitzer.

"Die Menschen sind glaube ich egal. 80 Prozent der Mitglieder verlassen das Opus Dei wieder. Aber die Menschen lassen Jahre ihrer Arbeitskraft und ihr Geld da, viele haben auch ihr Vorauserbe abgegeben. So kommen viele Ressourcen hinein, so dass eine kleine Schicht ein ganz gutes Leben hat und sich im Glanz sonnt." Dietmar Scharmitzer, Opus-Dei-Aussteiger

Aussteiger bezeichnen Opus Dei gern als Sekte, Mitglieder wie Pablo Kunhardt als große Familie. Im neuen Münchner Studienhaus zeigt man sich offen und freundlich, will Vorurteile abbauen.

"Bußgürtel und Bußgeißel das benutzen einige im Opus Dei, ja, aber das ist eine Art Diät, ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist, wie jemand, der entscheidet, kein Fleisch zu essen." Pablo Kunhardt, Opus-Dei-Mitglied

Das neue Haus in München soll laut Opus Dei offen sein für alle. Auch für Nichtmitglieder. Also kein Geheimbund, sondern eine Plattform – mit Studierzimmern, einem Literaturclub und einem Musikraum. Jeder dürfte hineinkommen - zumindest jeder, der Opus Dei nicht abgeneigt ist - so Pablo Kunhardt.