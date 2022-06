90 Jahre nach dem Skandal: Weißenburg ehrt Erika Mann

Im mittelfränkischen Weißenburg laufen die Proben für "Apollo und Hyazinth". Das Ensemble der "Neuen Nürnberger Ratsmusik" feilt mit Gesangs-Solistinnen und Solisten an dieser frühen Mozart-Oper. Viele Events wurden wegen der Pandemie verschoben – doch dieses ist glatte 90 Jahre zu spät dran. Die Oper hätte schon 1932 in Weißenburg gezeigt werden sollen.

Recherche des Frankenbunds

Doch damals ereignete sich in Weißenburg ein Theaterskandal, der der Stadt einen nachhaltigen Imageschaden einbrachte. Martin Weichmann vom Kulturverein Frankenbund Weißenburg, hat die Ereignisse von 1932 in jahrelanger Arbeit recherchiert und vor wenigen Tagen der Öffentlichkeit vorgestellt.

Theaterskandal von 1932

Mitten im Geschehen damals: Das Weißenburger Bergwaldtheater. Heute ein bekanntes Freiluft-Theater, bei dem Laien und Profis gemeinsam auf der Bühne stehen. Gegründet 1929, mit einem damals hochmodernen Konzept: Kultur unter freiem Himmel. Der Verkehrsverein - der Träger des Bergwaldtheaters - beschloss, die junge Bühne deutschlandweit zu bewerben.

Prominente Gäste sollten Bühne bewerben – auch Erika Mann

So planten Intendant Egon Schmid und Bürgermeister Hermann Fitz einen großen Dramatiker-Kongress mit namhaften Teilnehmern. Der sollte Weißenburg kulturelle Bedeutung bescheren – sogar Bertold Brecht und Ödön von Horvath sagten zu.

Zu den großen Namen sollte auch Erika Mann gehören, Schauspielerin und Tochter des berühmten Autors und Nobelpreisträgers Thomas Mann.

"Sie hat inszeniert, sie hat so vieles gemacht. Und damit wollte man sich auch schmücken und dem Programm die Prominenz auch geben." Mathias Meyer, Frankenbund Weißenburg

Erika Mann sagte zu, Verträge wurden unterschrieben. Im Bergwaldtheater hätte sie 1932 in verschiedenen Rollen auftreten sollen. Auch die von ihr bearbeitete Mozart-Oper "Apollo und Hyazinth" stand auf dem Spielplan.

Nationalsozialisten machten Druck

Doch plötzlich schaltete sich der "Kampfbund für deutsche Kultur" ein: Die Nationalsozialisten drohten mit einem Boykott des Theaters, wenn Erika Mann auftreten würde.

"Das war einfach eine ganz wilde junge Frau, die Autorennen gefahren ist, die überhaupt nicht in das Mutterbild oder Frauenbild der Nazis gepasst hat." Mathias Meyer, Mitorganisator

Schon zuvor hatte es wüste Beschimpfungen bis hin zu üblen Karikaturen gegen die Familie Mann vonseiten der Nationalsozialisten gegeben. Aber in Weißenburg kam es erstmals zum Rechtsbruch, so die Erika-Mann-Biografin Irmela von der Lühe.

Vorauseilender Gehorsam noch vor der Machtergreifung

Obwohl die Nationalsozialisten 1932 noch gar nicht an der Macht waren, knickte die Stadt Weißenburg ein. Bürgermeister Fitz lud Erika Mann Hals über Kopf aus. Die energische Künstlerin verklagte die Verantwortlichen wegen dieses Vertragsbruchs auf Schadensersatz – und gewann.

"Die Stadt Weißenburg war schlichtweg pleite. Das führte dann dahin, dass sogar der Fundus gepfändet wurde." Karl-Friedrich Ossberger, Frankenbund Weißenburg

Bergwaldtheater sorgte in Deutschland für Schlagzeilen

Damit war das noch junge Bergwaldtheater am Ende, erholte sich von dem finanziellen Desaster lange nicht mehr. Dazu kam der Imageschaden. Wegen der Prominenz der Familie Mann sprach sich der Vorfall deutschlandweit herum und sorgte für Empörung. Auch die berühmten Dramatiker sagten ab.

Erstmals "Erika Mann-Monat"

Der Weißenburger Frankenbund und die Stadt haben im Juni einen "Erika-Mann-Monat" ins Leben gerufen – zur Aufarbeitung und Wiedergutmachung. Mit vielen Veranstaltungen soll das Geschehen von damals beleuchtet werden

Als Höhepunkt wird am Samstag und Sonntag, den 25. und 26. Juni, die verhinderte Opernaufführung auf dem Doktor-Martin-Luther-Platz in Weißenburg nachgeholt. Eine Würdigung und Wiedergutmachung, so der Frankenbund, eine Hommage an Erika Mann – 90 Jahre nach dem ursprünglichen Termin.

"Erika Mann" auf der Bühne

Dabei wird nicht nur die Mozart-Oper gezeigt mit der Textfassung von Erika Mann. Sie selbst wird auch auf der Bühne stehen – verkörpert von Schauspielerin Brigitte Brunner. Sie streitet sich mit Thomas Hausner, der den damaligen Intendanten Egon Schmid darstellt. "Das ist damals ganz, ganz böse in die Hose gegangen. Aber jetzt machen wir es einfach 90 Jahre später und zeigen, wie es damals war und was der Hintergrund war", so der Schauspieler.