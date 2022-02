75 Prozent Kultur: Warum Kunden und Kartenservice schwitzen

Erst vor wenigen Wochen ist Alexander Grimm von Singapur zurück in seine fränkische Heimat gezogen. Er geht gerne ins Theater und hat sich schon kurz nach seiner Ankunft eine Karte fürs Nürnberger Staatstheater gekauft. "Das war noch zu einer Zeit, wo nur 25 Prozent erlaubt waren im Theater. Da waren fast keine Plätze mehr frei. Dann waren 50 Prozent frei. Und es mussten alle Karten storniert werden", so Grimm. Über Nacht war er seine Karte wieder los, denn das Staatstheater sah sich gezwungen, alle Vorstellungen im Februar zu stornieren und neue Pläne für nun halbvolle Spielstätten zu machen. Nun fürchtet Alexander Grimm, dass das alles mit der nun geltenden 75-Prozent-Regel wieder von vorne losgeht.

Telefone im Staatstheater stehen nicht still

Im Nürnberger Staatstheater steht das Telefon schon seit Wochen nicht mehr still. Der stellvertretende Leiter des Kartenservice, Matthias Nadler legt auch am Tag, als der Freistaat die neuen Regeln verkündet, den Telefonhörer kaum aus der Hand, ist vom vielen Erklären schon etwas kurzatmig und gestresst. "Wir haben viele auf dem Anrufbeantworter, die nicht durchkommen. Das gleiche bei E-Mails. Wir versuchen das alles zeitnah hinzubekommen", erklärt Nadler. Doch mittlerweile gibt es gute Nachrichten. Auch das Staatstheater, Bayerns größtes Mehrspartenhaus, kann die 75 Prozent ohne große Mühen umsetzen. Die Abo-Kunden behalten damit ihre angestammten Sitzplätze und schon sehr bald sollen für alle Vorstellungen im Februar und März deutlich mehr Karten in den Verkauf gehen.

Staatsintendant fordert 100-Prozent-Perspektive

Staatsintendant Jens-Daniel Herzog freut sich grundsätzlich über die höhere Platzkapazität, die der Freistaat diese Woche überraschend verkündet hatte. "Eine konkrete Perspektive für die 100 Prozent wäre uns lieber gewesen", so Herzog. Die zuletzt vielen kleinen Schritte von 25 auf 50 und nun 75 Prozent seien eine große organisatorische Belastung für sein Haus und auch viele anderen Kulturstätten in Bayern.

Der Intendant der Nürnberger Symphoniker, Lucius Hemmer, sieht währenddessen ein ganz anderes Problem. Er fürchtet, dass die neue Platzfreiheit nicht von genügend Publikum gefüllt werden könnte. "Wir haben zwei Jahre dem Publikum sagen müssen, bitte kommen sie nicht ins Konzert, treffen sie niemanden und wenn die jetzt in dreifacher Zahl ins Konzert kommen sollen, wird das schwierig, das umzusetzen", fürchtet der Nürnberger Intendant.

Essen weiter ohne Maske, aber Probleme beim Theater-Gang

Alexander Grimm hofft währenddessen, dass es für seinen Besuch im Nürnberger Staatstheater keinen dritten Kartenanlauf braucht und aktuell sieht es auch so aus. Er will auch mitten in der laufenden Omikron-Welle weiter Kultur erleben. Theater, Opern und Kinos seien in der Corona-Pandemie bisher ja schon immer vergleichsweise sichere Orte gewesen. Er wundert sich mit Blick auf seine Zeit in Singapur dagegen, wie einfach es in Bayern ist, ohne Maske im Restaurant zu essen und wie schwer es dagegen sein kann, einfach nur ins Theater gehen zu wollen – trotz FFP2-Maske und 2G-plus-Regel.