745 Millionen Euro: Kostenexplosion im Deutschen Museum München

Sanierungs-Ärger hat der bayerische Kunstminister Bernd Sibler mehr als genug: In Landshut wird über die Kosten für die Erweiterung des dortigen Theaters gestritten, in Augsburg läuft ebenfalls eine kostspielige Modernisierung des Stammhauses, das Haus der Kunst in München muss demnächst grundlegend erneuert werden - und die Baustelle des Deutschen Museums auf der Isarinsel in der Landeshauptstadt läuft finanziell massiv aus dem Ruder. Nach neuesten Berechnungen soll die Sanierung 745 Millionen Euro kosten, Bund und Land müssen mit weiteren 300 Millionen Euro einspringen. Für Sibler "ein klares Zeichen", dass sich die Politik der Verantwortung "für diesen starken Publikumsmagneten und international beachteten Schatz an Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik" bewusst sei, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Fast so teuer wie Elbphilharmonie

Zunächst war von rund 400 Millionen Euro die Rede gewesen, dann hatte der Bund der Steuerzahler Alarm geschlagen und von 595 Millionen Euro gesprochen, jetzt wird die Modernisierung des Deutschen Museums fast soviel Geld verschlingen wie der Neubau der Elbphilharmonie in Hamburg, der auf 800 Millionen Euro beziffert wird, ohne die dortigen Privatwohnungen und abzüglich von Spenden. Sibler hofft jetzt auf eine Beruhigung der Debatte: "Mit diesen zusätzlichen Geldern hat das Deutsche Museum weiteren Spielraum gewonnen, um sich für die Zukunft neu aufzustellen – räumlich wie konzeptionell. Das Deutsche Museum ist ein herausragender Ort für die Vermittlung von naturwissenschaftlich-technischer Bildung und für einen konstruktiven Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft – diesen Anspruch haben wir auch für die Zukunft! Die Bayerische Staatsregierung bekennt sich mit dieser Investition zu dem hohen Stellenwert, den die Marke 'Deutsches Museum' für den Freistaat wie für die internationale Wissenschaftscommunity hat."

Marode Bausubstanz

Jährlich strömen etwa 1,5 Millionen Besucher in das Deutsche Museum. Bis zum 100. Geburtstag in sechs Jahren sollte das Gebäude saniert sein, doch ob dieser Zeitplan noch realistisch ist, erscheint mehr als fraglich. Das Architekturbüro, das für die Arbeiten zuständig war, ging im vergangenen April pleite, die Bausubstanz erwies sich trotz vieler Probebohrungen als überraschend marode. Das im Krieg schwer lädierte Museum war einer der ersten Stahlbetonbauten Deutschlands, doch der Zahn der Zeit hat viel stärker am Baukern genagt als die Beteiligten sich das offenkundig vorstellen konnten.

Mittlerweile konzentrieren sich die Arbeiten auf den ersten Bauabschnitt, der bis 2021 beendet werden soll. Für den zweiten, zu dem auch das beliebte Schau-Bergwerk gehört, gibt es noch keine verlässlichen Detailplanungen. Möglicherweise wird das Projekt scheibchenweise fortgeführt. Der Generaldirektor des Hauses, der Physiker Wolfgang Heckl, steht jedenfalls sehr unter Druck. Ihm wird von seinen Kritikern und auch aus Teilen der Politik vorgeworfen, die Sanierung nicht im Griff zu haben - obwohl er 2010 ansehnliche vierzig Millionen Euro Spenden eingeworben hatte.