70 Jahre ION: Nürnberger Festival für Geistliche Musik feiert

Die 70. Ausgabe der ursprünglich als "Internationale Orgelwoche Nürnberg" ins Leben gerufenen Konzertreihe findet vom 25. Juni bis 4. Juli mit einer Mischung aus Live- und Onlineveranstaltungen statt. "Von Bach bis Funk, von vertraut bis ungewöhnlich – trotz Corona konnten wir unsere Idee eines zeitgemäßen Festivals für Geistliche Musik weiterentwickeln“, verspricht der Geschäftsführende Intendant Moritz Puschke.

Das Motto des diesjährigen Musikfests ION lautet "heimkehren". Das bedeute, "Orientierung zu leisten, gern auch Sinn zu stiften und mit unseren Konzerten temporäre Räume zu kreieren", so Moritz Puschke.

"Erlösung" zum Auftakt

Angesichts von 15 Monaten Corona-Pandemie soll auch den stilleren Momenten bis hin zu Trauer und Trost Raum gegeben werden. Und so wird das Programm mit einem festlichen Konzert mit der Starsopranistin Anna Prohaska und dem Barockensemble Lautten Compagney Berlin eröffnet: "Erlösung" lautet der Titel des Programms mit Arien und Orchesterwerken von Johann Sebastian Bach – live gesendet und gestreamt von BR-KLASSIK Franken.

Geistliche Musik in all ihren Facetten und als Live-Erlebnis

Endlich sind wieder Konzerte mit Publikum möglich und endlich kann Geistliche Musik wieder direkt im Kirchenraum erlebt werden. Auf dem vielseitigen Programm stehen auch das Leipziger Vokalsextett Sjaella und die Nürnberger Erstaufführung von Wilfried Hillers "Schöpfung. Ein klingendes Mosaik", das auf einem Text des ehemaligen Nürnberger Regionalbischofs Stefan Ark Nitsche basiert.

Eine exklusive Eigenproduktion präsentieren das Eliot Quartett und der Stuttgarter Lichtkünstler Kurt Laurenz Theinert. Sie interpretieren in der Kirche St. Martha gemeinsam Mozarts berühmtes "Requiem" – in einer Fassung nur für Streichquartett aus dem frühen 19. Jahrhundert. Ebenfalls zu Gast: der Windsbacher Knabenchor, der in diesem Jahr sein 75. Jubiläum feiert.

Orgelkonzerte in St. Lorenz und St. Sebald

Der Orgel, die ursprünglich im Mittelpunkt der ION stand und die zum Instrument des Jahres gekürt wurde, widmet das Musikfest zwei Abende: Der Organist Martin Schmeding hat für St. Lorenz einen Konzertabend entwickelt, in dem er sich anlässlich von 70 Jahren Musikfest ION mit Auftragswerken der Vergangenheit auseinandersetzt. Und dann gibt es "Orgel united – Neue Klänge für die Königin". Zu dem Konzert versammeln sich der Organist Maximilian Schnaus, die Weltmusiker von ZIA mit dem syrischen Ney-Spieler Mohamad Fityan und die Band Organ Explosion in St. Sebald.

Karten sind online über die Homepage musikfest-ion.de erhältlich. Unter anderem bieten aber auch die Theaterkasse im Nürnberger Opernhaus und die Kulturinformation im Kopfbau Tickets zum Verkauf an.

Die 70. ION im Bayerischen Rundfunk

LIVE-ÜBERTRAGUNGEN:

25. Juni 2021, 20:05 Uhr: Eröffnungskonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach; Anna Prohaska, Sopran, Lautten Compagney Berlin, Leitung: Wolfgang Katschner

Live im Hörfunk auf BR-KLASSIK und als Videolivestream auf www.br-klassik.de sowie in Facebook.

2. Juli 2021, 22:05 Uhr: Mozart in neuem Licht. Das Requiem in der Streichquartettfassung und mit Lichtinstallationen.

Live im Hörfunk auf BR-KLASSIK und als Videolivestream auf www.br-klassik.de sowie in Facebook.

Weitere Konzerte werden gesendet im Rahmen der "Festspielzeit" auf BR-KLASSIK.

Die verbindende Kraft der Musik

Die erste ION begann am 2. Juni 1951 auf Initiative von Walther Körner, damals Kantor und Organist an St. Lorenz. Die Kirche war damals noch von Kriegsschäden gezeichnet. Körner war überzeugt von der heilenden Wirkung der Kirchenmusik in einem vom Zweiten Weltkrieg zerstörten und traumatisierten Europa. Und von Beginn an folgten Organisten aus ganz Europa der Einladung nach Nürnberg.

Die internationale und überkonfessionelle Ausrichtung ist auch heute, nach der Umbenennung in Musikfest ION, die Basis für das Festival, das die aktuellen Tendenzen der Geistlichen Musik reflektiert – von der historischen Aufführungspraxis bis zu zeitgenössischen Klangexperimenten. Dabei spielen die einzigartigen und vielseitigen Kirchenräume Nürnbergs noch immer eine zentrale Rolle.