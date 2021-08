"Wir sind keine Kultur-Exporteure": 70 Jahre Goethe-Institut

"Einbauküche?" fragt die 23-jährige Nevin Coşkun in einem Video des Goethe-Instituts etwas verunsichert. "Das heißt, die Küche hat schon Möbel, etwa einen Kühlschrank oder Herd", klärt sie der Makler auf. "Einbauküche!" entfährt es der Türkin erleichtert. Gar nicht so einfach, Deutschland zu erklären. Aber das Goethe-Institut gibt sich seit 70 Jahren alle Mühe. Und so erfahren Menschen in aller Welt, dass es hierzulande ein Flaschenpfand gibt, dass es sich zwischen Hamburg und München nicht empfiehlt, auf Fahrradwegen herumzustehen – und dass manche Vorurteile eben doch stimmen: "Ich kann mir vorstellen, im schönen Süden ist es mit der Pünktlichkeit so eine Sache. Aber wir in Deutschland legen sehr viel Wert darauf", mahnt eine sehr bestimmende blonde Chefin ihren neuen, noch unkundigen Mitarbeiter im Video der "Episode 3" zum Thema deutsche Charaktereigenschaften. Der Gescholtene entschuldigt sich damit, dass der Bus einen "Betriebsschaden" gehabt habe, was ihm aber nicht so recht weiterhilft: "Pünktlich heißt fünf Minuten vorher, achten Sie darauf!"

"Zum Dekolonisieren gehört auch mehr Vielfalt beim Personal"

Ein langer Weg, den das Goethe-Institut hinter sich gebracht hat. Sollte es doch zunächst als Nachfolgerin der ehemaligen deutschen Akademie vor allem Deutschlehrer ausbilden. 1952 wurde in Athen die allererste Auslandsvertretung eröffnet. Damals war die Welt scheinbar noch viel übersichtlicher, geordneter, der Kolonialismus noch weit verbreitet und die kulturelle Vielfalt jedenfalls in Europa noch kein großes Thema. All das hat sich bekanntlich völlig verändert. Und so hat sich die seit November 2020 amtierende Präsidentin Carola Lentz auch in der Personalpolitik neue Schwerpunkte vorgenommen: "Dazu gehört auch, zu diesem Dekolonisieren, dass das Goethe-Institut selbst in seiner Belegschaft noch diverser werden kann. Dass also ein Stück dieser Vielfalt, dieser Verflochtenheit Deutschlands durch viele Immigranten, durch schwarze Deutsche, durch People of Colour, dass das auch im Institut, einfach im Personal noch sichtbarer wird, als es das jetzt schon ist."