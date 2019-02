70 Jahre EKD-Synode: "Kirchenparlament" der Protestanten

1945 lag Deutschland in Trümmern, politische und gesellschaftliche Institutionen mussten sich neu erfinden. Die evangelischen Landeskirchen, die im Nationalsozialismus weitgehend in Form der Deutschen Christen gleichgeschaltet gewesen waren, wollten wieder zurück zu einer dezentralen Organisationsform, die eine erneute Instrumentalisierung der Kirche verhindern sollte. Die EKD, die Evangelischen Kirche in Deutschland, sollte daher lediglich ein Kirchenbund sein, ein gemeinsames Dach für die heute 20 Landeskirchen in Deutschland mit insgesamt 23 Millionen Mitgliedern. Und trotzdem erlangte die EKD in der öffentlichen Wahrnehmung mehr Bedeutung als von ihren Gründern beabsichtigt, sagt die Kirchenhistorikerin Claudia Lepp, Professorin für Zeitgeschichte an der Ludwig-Maximilians Universität München: "Sie ist in der öffentlichen Präsenz die Vertreterin des deutschen Protestantismus. Diese ganze Heterogenität wird von außen gar nicht wahrgenommen. Und dafür steht dann die EKD für eine Art Gesamtprotestantismus. Und da hat sie auch ein Gesicht bekommen in der deutschen Öffentlichkeit."

Nach dem Totalitarismus - ein Parlament für evangelische Christen

Geleitet wird die EKD von einem Rat mit seinem Vorsitzenden – derzeit der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm – sowie von der Kirchenkonferenz und der EKD-Synode. Im Januar vor 70 Jahren trat dieses "Kirchenparlament" der Evangelischen Kirche in Deutschland erstmals zusammen. Erster Synodenpräses wurde der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann. Die 120 Mitglieder der EKD-Synode beraten bis heute in der Regel einmal im Jahr über die Arbeit der evangelischen Kirche und über theologische, ethische und gesellschaftspolitische Fragen. Die Machtverteilung innerhalb der evangelischen Kirche ist jedoch strikt dezentral organisiert: Die EKD gibt Stellungnahmen heraus und erlässt Kirchengesetze, die Landeskirchen aber sind weitgehend autonom.

Die EKD-Synode – ein zahnloser Papiertiger?

Regelmäßig veröffentlicht die Kammer der EKD so genannte "Denkschriften", zu wichtigen gesellschaftlichen Themen mit theologischer und ethischer Relevanz: Friedensethik, Multikulturalismus, nachhaltiges Wirtschaften, Lebensschutz, Ökologie und Schöpfungsverantwortung, Familie und so weiter. Doch die einst so hochgehaltene Debattenkultur hat an Strahlkraft verloren. Denkschriften entfalten heute kaum noch Wirkung über die evangelische Kirche hinaus. Manche Kritiker monieren, dass die EKD unter diesen Vorzeichen nicht viel bewegen könne und lediglich ein zahnloser Papiertiger sei.

Dabei haben die EKD-Ratsvorsitzenden in der Vergangenheit auch immer wieder mit starken politischen Meinungsäußerungen Schlagzeilen gemacht, ob Wolfgang Huber, Margot Käßmann oder Heinrich-Bedford-Strohm. Als prominentester Protestant oder prominenteste Protestantin in Deutschland äußerten sich die Ratsvorsitzenden stets in Predigten oder Interviews zum politischen Zeitgeschehen. Wer fromm ist, müsse immer auch politisch sein, so lautet beispielsweise das Credo von Heinrich Bedford-Strohm, der sich immer wieder in aktuellen politischen Debatten zu Wort meldet, etwa wenn es um Rüstungsexporte geht oder um Flüchtlingspolitik.

