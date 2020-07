70. Bayreuther Kunstausstellung in der Eremitage eröffnet

Zum vierzigsten Geburtstag zeigt der Kunstverein Bayreuth eine Kunstausstellung. Diese kann ab Sonntag (19.07.20) im Neuen Schloss in der Eremitage besucht werden. Coronabedingt wird es weder eine Vernissage noch eine Finissage geben. Die ausgestellten Werke stammen aus den Ateliers von Kunstschaffenden aus Bayern und fünf weiteren Bundesländern.

Mehr als 100 Künstler bewarben sich für Ausstellung

Es handelt sich um Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen und Radierungen. 110 Künstlerinnen und Künstler hatten sich mit einer oder mehreren Arbeiten für die Ausstellung beworben. Zu sehen sind nun 52 Kunstwerke von 70 Kunstschaffenden. Eine Jury aus fünf Mitgliedern hat die Auswahl getroffen. Am Vorabend der Ausstellungseröffnung erhielt eine der Künstlerinnen den Bayreuther Kunstpreis 2020 aus den Händen des Bayreuther Oberbürgermeisters Thomas Ebersberger.

Kunstpreis für Öl-Kunstwerke

Es handelt sich um Lucie Kazda. Sie erhielt den Preis für ihre beiden Werke "Grenzenlos" und "Apokalypse". Kazda malt mit Öl auf Leinwand oder Transparentfolie. Ihr Markenzeichen ist das quadratische Format der Leinwände. In den 40 Jahren seit seiner Gründung hat der Kunstverein Bayreuth 345 Ausstellungen veranstaltet. Die meisten zeigten Arbeiten von Künstlern außerhalb Bayreuths und seines Landkreises. Der Anspruch des Vereins war und ist es, zeitgenössische Kunst nach Bayreuth zu holen. Die Ausstellungen sollen Besucher über die Entwicklungen der unmittelbar zeitnahen Gegenwartskunst informieren.

Kunstverein gründete sich 1980 in Zusammenarbeit mit Uni Bayreuth

Der Kunstverein entstand im Jahr 1980 in enger Zusammenarbeit mit der Universität. Noch heute trägt er die Uni Bayreuth in seinem Namen, der korrekt so lautet: Der Kunstverein zur Förderung der bildenden Kunst - Universität Bayreuth e.V.. Vor 40 Jahren, als die Universität Bayreuth erbaut wurde, floss viel Geld in Kunst am Bau. Dieser Umstand zog damals zahlreiche Künstler an und führte zur Gründung des Vereins. Seit 12 Jahren führt Hans-Hubertus Esser den Bayreuther Kunstverein. Der 1. Vorsitzende wünscht dem Kunstverein zum 40. Geburtstag vor allem einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedern.

Ausstellung bis zum 23. August

Im Interview mit dem BR sagte Esser, der Verein habe aktuell 265 Mitglieder - eine Zahl, die er für eine Stadt wie Bayreuth für zu klein hält. Esser selbst kündigte seinen baldigen Rücktritt vom Vereinsvorsitz an und begründete diesen Schritt mit seinem Alter. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die 70. Bayreuther Kunstausstellung im Westflügel des Neuen Schlosses in der Eremitage steht Besuchern bis zum 23. August täglich von 10 bis 18 Uhr offen. Der Verein erwartet mehrere tausend Kunstfreunde.