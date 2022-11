"7 vs. Wild": Was steckt hinter dem Serien-Hype?

Was früher "Wetten dass" war, findet heute auf YouTube statt

"Total interessant" findet das auch Daniel Hornuff, Professor an der Kunsthochschule in Kassel. "Was man früher um 20:15 Uhr am Samstag hatte, bei Wetten dass oder sonst einer Sendung, das wird jetzt eigentlich wieder zelebriert auf YouTube. Die Hoffnung scheint mir dieselbe zu sein: Über ein Medium zueinander zu finden und ähnliche Erlebnisse zu machen."

Den Kulturwissenschaftler interessiert vor allem die Ästhetik der Serie. Diese sei nämlich "gar nicht so leicht zu fassen", wie er sagt. Und genau das trägt wohl auch zu ihrem Erfolg bei. "7 vs. Wild" arbeite mit Versatzstücken ganz unterschiedlicher popkultureller Genres und werde so erst anschlussfähig, meint Hornuff – nicht nur für verschiedene Communities, auch für diverse mediale Weiterverarbeitungen.

Einzigartige Ästhetik: Zwischen Ego-Shooter und Laberpodcast

Stellenweise erinnert das, was man sieht, etwa an ein Computerspiel. Die Teilnehmenden werden wie Avatare präsentiert, wie Spielfiguren auf der Insel verortet, und wenn sie mit Kopfkamera durch den Dschungel stolpern, bekommt man schnell das Gefühl, man befände sich in einem Ego-Shooter. Dagegen zitieren Vor- und Abspann eher klassische Erzählformate. Der Anfang könnte auch der Trailer eines Actionfilms sein. Und die Spielfilmlänge der einzelnen Folgen löst diese Erwartung auch ein.

Nicht aber, wie sie erzählt sind: Auf den hollywoodesken Beginn folgt der Wechsel ins Found Footage-Format. Handkameraästhetik und verwackelte, unscharfe Bilder. Und auch auf der dramaturgischen Ebene ist eher Durchwursteln angesagt. Krokodil-Sichtungen wie jene von Joris sind die große Ausnahme. Unterschlupf bauen, Kokosnuss öffnen, und dabei fröhlich in die Kamera monologisieren – auf der Insel dominiert die Monotonie. Das fühlt sich manchmal so an, wie ein Survivalserie gewordener Laberpodcast. Von wegen Abenteuer! Erleben wir hier die Dekonstruktion der Dschungelhelden?

Kulturwissenschaftler: "Wir leiden alle mit!

Der Kulturwissenschaftler ist anderer Meinung: "Das Hingehaltensein an die Dauer, an die pure Langeweile führt dazu, dass der Heldenstatus der Teilnehmenden gestärkt wird. Und wir selbst leiden ja mit, wir sind ja auch hingehalten an das Immergleiche. Denn das muss man ja auch mal sagen", so Hornuff, "es passiert in der Serie letztlich nicht wirklich etwas Neues."

"7 vs. Wild" präsentiert uns also nicht nur Überlebenskünstler, sondern auch: Helden des Aushaltens, des Zeittotschlagens. Mehr noch: In der Länge der Folgen wird dieses Aushalten sogar (mit-)fühlbar, lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer also mindestens zu Sofahelden des Aushaltens werden.

Knossi und co: Die Teilnehmenden sind Medienprofis

Wobei erleichternd dazu kommt, dass es Profis sind, die dort auf der Insel die Zeit totschlagen. Unterhaltungsprofis. Sämtliche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben einen eigenen YouTube-Kanal, sind es also gewohnt, in eine Kamera zu sprechen, geübt darin, alleine "Content" zu produzieren, auch wenn nicht viel passiert.

Für Hornuff eine ganz entscheidende Voraussetzung für das Gelingen des Projekts, denn "wenn die Akteurinnen und Akteure nicht wüssten, wie sie ihr Medium bespielen, dann könnten sie sich auch in der Situation selbst nicht so verhalten, dass es interessant wäre."