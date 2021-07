650 Jahre Gräfenberg: Unterwegs mit den Altstadtfreunden

"Das gute Bier kommt meist nach Nürnberg, das schlechte und gemischte bleibt", so steht es in den Akten des Pflegamts von 1623. Gräfenberg blickt zurück auf eine lange Biertradition. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts brauten die Bürger der Stadt ihren Gerstensaft, der auch damals schon in die nähere Umgebung geliefert wurde. Gelagert wurde das Bier in den zahlreichen Kellern entlang den Wegen und Straßen. Zwei dieser eindrucksvollen Keller können auch heute noch besichtigt werden.