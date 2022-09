60 Jahre Musikgeschichte: Unterfranke mit gigantischer Sammlung

Auf Autogramm-Jagd und Plattensuche auf Flohmärkten

Das meiste Material hat er von Flohmärkten aus ganz Europa, aber auch Freunde und Bekannte bringen immer wieder was vorbei. Sie wissen, dass er sammelt. "Außerdem bin ich jedes Jahr zweimal in Utrecht in Holland. Da findet regelmäßig die größte Plattenbörse der Welt statt", erklärt der Sammler. Viele der Stücke sind von den Musikern außerdem handsigniert. Autogramme, die Reichel-Dittes größtenteils selbst bei Konzerten und anderen Begegnungen mit den Künstlern geholt hat. "Wenn man das eine Zeit lang macht, weiß man auch, in welchen Hotels die Künstler absteigen."

"Die Sammlung ist ein Stück Zeitgeschichte"

Die Sammlung des Rüdenauers konzentriert sich auf die Genres Rock-und Pop, aber auch Schlager. An den Wänden des Beavers und in Vitrinen im Eingang findet man fast alles: Exponate von Autogrammen von Keith Richards, den Scorpions, Oasis und Kiss bis hin zu Peter Kraus und Heino. Die 1960er und 1970er Jahre haben es dem Sammler besonders angetan. Viele der im "Beavers" in Erlenbach liebevoll präsentierten Stücke sind von den Beatles, den Rolling Stones und CCR. "Meine Sammlung ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Man sieht an den Plattenhüllen und Plakaten, wie sich alles verändert hat bis heute", schwärmt der Rüdenauer.

Die Gäste des "Beavers" freuen sich über die Sammelleidenschaft von Christoph Reichel-Dittes. Eine Besucherin meint: "Es ist großartig, ich entdecke wirklich immer wieder etwas Neues an denn Wänden. Es erinnert einfach auch an die Zeit der eigenen Jugend, und was man damals erlebt hat."