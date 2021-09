51 Stars covern erfolgreichstes Heavy Metal-Album aller Zeiten

Am 12. August 1991, also vor etwas mehr als 30 Jahren, wurde ein Album veröffentlicht das als das erfolgreichste Heavy Metal-Album aller Zeiten gilt: "Metallica" von der gleichnamigen Band aus Kalifornien- beziehungsweise, wie es wegen seines schwarzen Covers genannt wird, das "The Black Album". Das 30-jährige Jubiläum dieses Albums wird nun gebührend gefeiert: "The Metallica Blacklist" ist ein Cover-Albumprojekt, für das mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler die zwölf Songs vom "Black Album" neu interpretieren.

Mit “Enter Sandman”, dem kommerziell erfolgreichsten Song in Metallicas Bandgeschichte, beginnt das Album, das aus einer langhaarigen Thrash-Metal-Band Weltstars machte und für Millionen junger Menschen die Tür zum Heavy Metal weit aufstieß. Auf "The Metallica Blacklist", dem wahnwitzigen Coverprojekt zu Ehren des "Black Album", finden sich sechs verschiedene Versionen dieses Songs. Unter anderem vom kolumbianischen Rock-Veteranen Juanes und von der jungen Londoner Industrial-Pop-Sängerin Rina Sawayama.

51 Künstlerinnen und Künstler covern die Songs

Sie beide und 51 andere Musikerinnen und Musiker zollen dem "Black Album" mit ihren Metallica-Coverversionen Tribut. Die Bandbreite der Teilnehmenden ist beeindruckend: Der Pianist Igor Levit ist genauso vertreten wie die schottische Rock-Band Biffy Clyro, Depeche Mode-Sänger Dave Gahan und der Jazz-Saxophonist Kamasi Washington, der mit seiner Band den Song "My Friend of Misery" umkrempelt.

Die Qualität der Coverversionen ist unterschiedlich: Juanes' "Enter Sandman" nimmt dem Original jedes Gefühl von Dringlichkeit, Phoebe Bridgers’ Version der damals bahnbrechenden Feuerzeug-Ballade "Nothing Else Matters" klingt lustlos, vor allem verglichen mit Miley Cyrus’ Vollgas-Interpretation. Und ganz generell: Zwölf verschiedene Cover des Songs hätte es nicht gebraucht.

Kritik von einigen Metallica-Fans

Konzipiert wurde die Cover-Sammlung von Marc Reiter. Er ist Teil von Metallicas Management-Team und erzählte in einem Interview auf Metallicas offizieller Webseite, dass das Ziel des Projekts ist, möglichst viele Menschen zu erreichen, die Metallicas Musik noch nicht kennen. So, wie das "Black Album" vor 30 Jahren ebenfalls dafür sorgte, dass Metallica nicht mehr nur Metal-Heads, sondern auch dem durchschnittlichen MTV-Publikum ein Begriff war. Diese Öffnung gegenüber dem Mainstream gefällt nicht allen. Ein YouTube-User fragt unter dem Trailer zu "The Metallica Blacklist" sarkastisch, ob Justin Bieber nicht auch noch hätte mitmachen können.

Das "Black Album" ist unter Fans immer noch umstritten: Die Songs sind eingängig und hochwertig produziert, aber weniger anspruchsvoll als z.B. auf dem Metal-Meilenstein "Master of Puppets" von 1986. Der bandhistorische Kontext, in dem das "Black Album" 1991 entstand, wurde bereits in vielen Artikeln und Dokus umrissen, wird aber auf der neuen, geremasterten Deluxe-Version durch Demo-Versionen, Fotos und Live-Mitschnitte noch einmal aufbereitet. Metallica-Neulinge werden diese Extras nicht brauchen. Aber unter den Coverversionen der "Metallica Blacklist" finden sich viele spannende Ansätze, die dazu führen könnten, sich aufgeschlossener mit dieser Band und Heavy Metal allgemein auseinandersetzen. Und damit wäre schon viel gewonnen.