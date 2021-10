500 Jahre Bauernartikel: Memmingen plant großes Jubiläum

Im Memminger Stadtarchiv stehen zwei historische Ausgaben der Bauernartikel von 1525, die inzwischen ins Hochdeutsche übersetzt wurden - und erstaunliche Parallelen mit den heutigen Menschenrechts-Konventionen haben. Deshalb gelten sie als eine der frühesten schriftlichen Zeugnisse der Menschenrechte. Älter ist in Europa möglicherweise nur die Magna Carta, die etwa 300 Jahre zuvor erstmals Freiheits- und Grundrechte für die Menschen forderte. Das große Jubiläum steht zwar erst 2025 an, doch in Memmingen laufen jetzt schon die Planungen.

Bauernkrieg im Allgäu

Entstanden waren die Artikel mitten im Bauernkrieg, als auch die zu Memmingen gehörenden Dörfer aufbegehrten. Die Bauern wollten Reformen für ihre wirtschaftliche Lage und ihre politische Situation. Sie klagen in der Schrift herrschaftlichen Zwang und Gewalt an und zwar gegenüber dem schwäbischen Bund, einem Zusammenschluss der schwäbischen Herzöge und Fürsten. Diese unterdrückten damals die ländliche Bevölkerung durch Leibeigenschaft, willkürliche Rechtsprechung, Enteignung und Schutzlosigkeit im Sterbefall.

500 Jahre Bauernartikel: Nächstenliebe als Grundsatz

Gegen diese Praktiken führten die Memminger Bauern christliche Grundsätze an, die humanistische Züge aufweisen - und deshalb als erste Vorläufer der Menschenrechte gelten. So sollte das Gebot der Nächstenliebe die verpflichtende, soziale Norm werden. Leibeigenschaft widerspreche der Freiheit, die Jesus Christus allen Menschen zugesichert habe. Gewaltverzicht und der Vorschlag einer kommunalen Selbstverwaltung können als Vorstufe einer frühen Verfassung gesehen werden.

Parallelen zur amerikanischen Verfassung

Aus heutiger Sicht scheinen die Grundgedanken überdauert zu haben. So finden sich in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 ähnliche Motive, ebenso bei der Französischen Revolution 1789. Für die Memminger Bauern dauerte es sehr viel länger, bis ihre Ziele durchgesetzt werden konnten: Erst mit der Märzrevolution 1848 wurden ihre Ziele erreicht.

Memmingen plant großes Jubiläum 2025

Das große Jubiläum steht in Memmingen zwar erst in dreieinhalb Jahren an - aber die Vorbereitungen im Hintergrund sind längst angelaufen. Als sichtbaren Anlaufpunkt für alle Beteiligten wird am Mittwochvormittag das Projektbüro "Stadt der Freiheitsrechte" eröffnet. Das Erbe der Bauernartikel sehe die Stadt insbesondere im Hinblick auf das Jubiläum als Aufgabe, sagt Kulturamtsleiter Hans-Wolfgang Bayer dem BR.

Mehr Teilhabe auch heute noch gefordert

Eine Arbeitsgruppe soll neue Wege für mehr Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement entwickeln und letztlich auch umsetzen. Im neuen Projektbüro sollen möglichst alle Fäden zusammenlaufen - sei es, wenn es um städtische Initiativen geht, aber auch um Ideen und Vorschläge seitens der Einwohner Memmingens aufzunehmen. Außerdem nicht zuletzt soll die Marke "Memmingen - Stadt der Freiheitsrechte" auch überregional touristisch etabliert werden.