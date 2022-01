50 Prozent: Wie füllen sich Bayerns Kulturtempel?

Freitagabend in der Nürnberger Meistersingerhalle: Joana Mallwitz, die Generalmusikdirektorin des Nürnberger Staatstheaters, dirigiert ihr erstes Philharmonisches Konzert nach ihrer Babypause. Mit der nun geltenden 50-Prozent-Auslastung dürften an diesem Abend theoretisch rund 1.000 Besucher der Musik lauschen. Doch es sind nur etwa 880 im Saal – trotzdem ist das Konzert an sich übervoll. Der Grund: Offiziell gilt im Nürnberger Staatstheater, also auch bei Konzerten in der Meistersingerhalle, noch die 25-Prozent-Regel, erst ab dem 1. Februar die 50-Prozent-Auslastung. Bayernweit gilt die 50-Prozent-Regel aber schon seit vergangenem Donnerstag.

Staatstheater storniert Vorstellungen

Das Nürnberger Staatstheater tut sich, wie viele andere Kulturstätten auch, schwer, die neuen Regeln sofort umzusetzen. Der Freistaat empfiehlt für die neuen Sitzpläne ein Schachbrettmuster, bei dem jeder einzeln sitzt und jeweils davor, daneben und dahinter ein Platz frei ist. Da die Sitzreihen in der Oper, den Kammerspielen und dem Schauspielhaus das so nicht zulassen, storniert das Theater alle bereits verkauften Karten für Februar und März. Ticketinhaber müssen sich neu einbuchen. "Allein im Februar müssen wir für über 60 Veranstaltungen in fünf Spielorten neue Sitzpläne erstellen", so Staatsintendant Jens-Daniel Herzog. Die für das Theater notwendige Stornierung sorgte für Verärgerung bei vielen Karteninhabern.

Freie Sitzplatzwahl im Schachbrettmuster

Das E.T.A-Hoffmann-Theater in Bamberg hat sich für einen anderen Weg entschieden. Hier fand am Wochenende die Premiere des neuen Stücks "Gott ist nicht schüchtern" statt, mit zwei ausverkauften Vorstellungen bei 50-Prozent-Auslastung. Das Theater trat vorher die bisherigen Sitzpläne in die Tonne und beschloss, freie Sitzplatzwahl im Schachbrettmuster. So sind deutlich mehr Menschen im Saal. Damit müssen sich manche Besucher hier aber noch anfreunden. "25 Prozent wäre mir lieber, als Vorsichtsmaßnahme", sagt eine Frau vor der Vorstellung. "Ich sehe das anders, Kultur muss sich finanzieren und auch leben", entgegnet ihr Ehemann.

Die Intendantin des E.T.A.-Hoffmann-Theaters Sibylle Proll-Pape freut sich über die ausverkauften Vorstellungen: "Das zeigt, dass unser Publikum auch Vertrauen in unsere Hygiene-Konzepte hat." Trotzdem beklagt sie die weiter geltende Besserstellung der Gastronomie im Vergleich zum Kulturbereich. Dort gilt 2G statt 2G plus und die Auslastung liegt bei 100 Prozent.

Nicht mehr ausverkauft mit nur sieben Besuchern

Auch im Nürnberger Filmkunsttheater "Casablanca" waren die Säle am Wochenende deutlich besser gefüllt als noch Tage zuvor. Doch auch hier müssen sich manche Besucher, nach monatelanger Entwöhnung, wieder an nahe Sitznachbarn gewöhnen. "Es war neu, dass jemand direkt hinter mir sitzt", so ein Kinofan. "Das war dann aber auch voll in Ordnung."

Vor allem kleinere Programmkinos wie das "Casablanca" traf die seit November geltende 25-Prozent-Regel hart. Wegen der Abstandsregeln waren viele Vorstellungen schon mit sieben Menschen im Saal ausverkauft. Am Wochenende waren nun auch hier manche Filme wenigstens halbvoll. Eine kleine Erleichterung für die Branche, auch für Theaterleiter Matthias Damm. Er war und ist, wie viele seiner Kollegen, trotzdem weiter vorsichtig. "Auch wenn wir es dürften, würden wir aktuell nicht mehr als 50 Prozent machen", so Damm. "Wichtig ist für uns, dass wir wenigstens wieder jede Reihe besetzen können."

Neue Kulturfreiheit mit Abstrichen

Das Fazit des ersten Wochenendes in Bayern mit der erweiterten 50-Prozent-Auslastung: Ein bisschen mehr Kultur-Freiheit ist zu spüren. Auch wenn allen klar ist, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und ein Kulturmacher auch von einem halbvollen Saal auf Dauer nicht leben kann.