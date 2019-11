50 Jahre "Unter unserem Himmel": Mit BR24 zur Filmpremiere

Am 18. November 1969 ist "Unter unserem Himmel" mit dem ersten Film auf Sendung gegangen: "Die Eiger-Nordwand" von Lothar Brandler. Inzwischen sind mehr als 2.500 Filme entstanden. Damit ist "Unter unserem Himmel" die älteste noch bestehende Dokumentationsreihe innerhalb der ARD.

Die Zither als Markenzeichen

Seit 1969 erklingt jeden Sonntagabend das Zitherstück "Üba d’Alma, da geht Kalma" - von Beginn an die Erkennungsmelodie der Sendung. Seit 50 Jahren steht "Unter unserem Himmel" für anspruchsvolle Dokumentationen mit individueller Handschrift, für Filme, die Menschen und Landschaften in ihrer Eigenart porträtieren und für Filmemacher, die sich Zeit nehmen, genau hinschauen und die Menschen selbst zu Wort kommen lassen.

Ein Film zum Jubiläum

Zum Jubiläum ist die Sendung selbst zum Thema einer Dokumentation geworden. Autor Meinhard Prill skizziert in seinem Jubiläumsfilm die Entwicklung der Reihe "Unter unserem Himmel". Dazu gibt es Interviews mit prominenten "Himmel"-Autoren wie Jo Baier und Dieter Wieland sowie dem Regisseur Dominik Graf.

5 mal 2 Karten für die Filmpremiere

Premiere feiert der Jubiläumsfilm am kommenden Montag, dem 50. Geburtstag der Sendung, im Museum der Bayerischen Geschichte am Regensburger Donaumarkt (Einlass 19.00 Uhr, Beginn 19.30 Uhr). Für diese Filmpremiere verlost BR24 fünf Mal zwei Karten. Schreiben Sie an ostbayernstudio@br.de , Stichwort: „Unter unserem Himmel“. Die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Glück!

Im BR Fernsehen wird der Jubiläumsfilm am 24. November um 19.15 Uhr ausgestrahlt, in der BR-Mediathek ist er bereits am 18. November abrufbar.