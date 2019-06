Christopher Street, New York, 28. Juni 1969: In der Schwulenbar Stonewall Inn findet eine Razzia statt. Auch im liberalen New York passierte das damals regelmäßig – der Verkauf von Alkohol an Homosexuelle war illegal, getanzt werden durfte nicht. An diesem Abend im Juni begann der Widerstand gegen die Diskriminierung – bis heute wird mit dem Christopher Street Day an die so genannten Stonewall Riots erinnert. Der Dokumentarfilmer Andre Schäfer hat mit "50 Jahre Stonewall" eine filmische Bilanz gezogen.

Judith Heitkamp: Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! Wir erwischen Sie am letzten Tag der Flitterwochen – und die sind auf gewisse Weise auch ein Ergebnis von 50 Jahren Stonewall ...

Andrè Schäfer: Danke schön! – Und auf jeden Fall! Ich bin mit einem Mann verheiratet, der Mann heißt Sebastian, wir kennen uns seit elf Jahren, und wir haben uns immer gesagt, wir warten, bis wir wirklich heiraten können. Sowas Halbgares, wie zu einer Kfz-Zulassungsstelle gehen zu müssen, um sich dort als Lebenspartnerschaft eintragen zu lassen – das war in einigen Gemeinden so, damit wollten Bürgermeister vermutlich ihre Abscheu zum Ausdruck bringen – sowas Halbgares machen wir nicht. Und als der Bundestag 2017 diese so genannte Ehe für alle beschlossen hat, haben wir gesagt: Okay, jetzt müssen wir.

Hoffentlich waren es nicht nur politische Gründe, aus denen Sie geheiratet haben...

Nein! Natürlich nicht!

… aber wir wollen ja über Ihren Film reden. Wobei es da auch um die Ehe für alle geht, die inzwischen in vielen Ländern möglich ist, sogar in so einem streng katholischen Land wie Irland. Ob sie als normal empfunden wird oder ob sie überhaupt so empfunden werden sollte, war nicht unumstritten unter Ihren vielen verschiedenen Interviewpartnern. Welche Stimmen gab es da?

Zum Beispiel Rufus Wainwright, der kanadische Sänger – er war dagegen, gegen die Institutionalisierung, dass plötzlich alle gleich sind und wir nichts Besonderes mehr. Oder Wolfgang Tillmans, berühmter Fotograf, der sagt, viele seiner Freunde hätten die Ehe abgelehnt, während er sie als politisches Zeichen sah, das man schnell durchbringen muss, weil die Zeiten sich wieder ändern können. Ich selbst wohne in Köln und in einem kleinen Dorf an der Nordsee, zur Hochzeit war der Bürgermeister da und viele andere Leute aus dem Dorf, wahrscheinlich eher konservative Menschen, die zum ersten Mal mit einer schwulen Hochzeit konfrontiert waren. Und es war wunderbar! Ich hatte schon das Gefühl, dass wir so mit dazu beitragen, dass die Gesellschaft ein bisschen normaler wird.