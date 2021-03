Antworten statt Fragen: 50 Jahre "Sendung mit der Maus"

Sie war schon im Weltraum und im Salzbergwerk, an der Nordsee, auf Rhein und Main, im Ruhrgebiet, auf dem Grünen Hügel in Bayreuth, in Polen, Dänemark und London, im Atomkraftwerk und kürzlich erst beim Bundespräsidenten in Schloss Bellevue: Der Fernseh-Maus ist also nichts Menschliches fremd, und Außerirdisches schon gar nicht. Sie wurde vor 25 Jahren von Stefan Raab besungen ("Hier kommt die Maus"), der dafür eine "Goldene Schallplatte" bekam, und sie inspirierte Mark Forster zu einem Geburtstagsständchen zum Fünfzigsten ("Ich frag die Maus"). Die Post widmet ihr eine nassklebende Briefmarke, Auflage 65 Millionen (!), die ARD eine Samstagabend-Show, bei der sich Günther Jauch und Barbara Schöneberger einfinden werden: Was soll da noch kommen, zumal die gemeine Hausmaus ja normalerweise nur eine Lebenserwartung von zwei bis drei Jahren hat? Na, viele weitere Sendungen natürlich, und alle mit "Aha-Effekt". Oder wussten Sie, wie viele Nadeln eine Tanne hat, was passiert, wenn eine Ameise vom Hochhaus stürzt und wie Brausepulver hergestellt wird? Eben!

Auch die Maus scheiterte mal

"Unsere ersten Versuche sind eher auf Ablehnung gestoßen", erinnert sich der inzwischen 81-jährige Moderator Armin Maiwald in einem Interview mit "Prisma". Kritikern sei die Sendung für die Auffassungsgabe von Kindern "zu schnell" gewesen: "Gemessen am heutigen Schnitt war es gemütlich langsam." Jedenfalls konnte niemand damit rechnen, dass die Sendung, die am 7. März 1971 erstmals ausgestrahlt wurde, nach fünfzig Jahren immer noch im Programm ist - und nicht nur das: Die "Maus" wird ja von Jahr zu Jahr populärer. Dabei ist auch sie gelegentlich gescheitert, wie Maiwald zugeben muss. So konnte sie trotz sorgfältiger Recherche nicht aufklären, warum sich die Blüten von bestimmten Blumen öffnen und schließen, sie hält sich von religiösen Fragen lieber fern und hat auch erhebliche Probleme, digitale Technik einigermaßen verständlich zu machen.