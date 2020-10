Unwissen veraltet nicht: 50 Jahre "Schulmädchen-Report"

Wenn Sie Deutschland mal nicht finden sollten auf der Landkarte der Libido, dann suchen Sie am besten zwischen dem "Tatort" und dem "Schulmädchen-Report", da werden Sie garantiert fündig. Beide Formate begannen uns vor genau fünfzig Jahren darüber aufzuklären, was alles möglich ist. Der "Tatort" macht damit bekanntlich unverdrossen weiter, der "Schulmädchen-Report", erstmals im Kino am 23. Oktober 1970, beendete seine Bemühungen nach dreizehn Folgen. Gemessen an den zehn Jahren, in denen sich das Publikum in die Kino-Sessel drückte, hatte es dann ja zumindest die Mittlere Reife. Jedenfalls antwortete eine der offenbar nicht mehr ganz ahnungslosen Schülerinnen auf die Frage, was eigentlich Petting sei: "Ach, so eine Art, den Gegner auf die Matte zu legen, ohne ihn dabei so richtig zu erledigen, oder?"

"Ja, das kommt drauf an"

Nun ist es ja so, dass zwar Wissen veraltet, Unwissen jedoch nicht, und daher stellen sich die Fragen, die der Schulmädchen-Report 1970 zu beantworten versuchte, naturgemäß immer wieder neu. Die Welt ist seitdem zwar nicht größer geworden und die Menschen wohl auch nicht einfallsreicher, weder im Bett noch am Bett, aber die Möglichkeiten, die haben sich vervielfacht, und zwar so sehr, dass sie schätzungsweise ein Viertel des gesamten Internetverkehrs beanspruchen. Das hätte auf der Leinwand niemals Platz gehabt. Ob es sinnvoll sei, bis zur Ehe "unberührt" zu bleiben, wollte der Interviewer im Schulmädchen-Report wissen, und die junge Münchnerin, auf die er "rein" zufällig stieß, hatte da genau die richtige Erwiderung parat: "Ja, das kommt drauf an." Generell könne man das jedenfalls nicht sagen. Hätte von Karl Valentin sein können!