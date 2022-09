50 Jahre Lebenshilfe Schweinfurt – Song zum Jubiläum

In Schweinfurt wird heute Geburtstag gefeiert. 1972, also vor genau 50 Jahren, wurde das erste Wohnheim der Lebenshilfe eröffnet. Inzwischen bietet die Einrichtung über 300 Menschen mit Behinderung in mehr als 20 Wohnhäusern in Schweinfurt, Hammelburg und Fuchsstadt ein Zuhause. Anfang des Jahres starteten die Verantwortlichen ihre Überlegungen, wie man das runde Jubiläum Corona-konform würdigen kann.

Songwriter-Workshop zum Lebenshilfe-Geburtstag

So entstand die Idee, dass die Bewohner einen eigenen Song über sich und ihr Leben schreiben sollten. Und zwar mit Unterstützung des Schweinfurter Songwriters Matze Rossi, der gemeinsam mit den Bewohnern einen Songwriter-Workshop auf die Beine gestellt hat. Normalerweise ist der Musiker allein mit der Gitarre oder mit Begleitband unterwegs, um seine Songs zu präsentieren und auch seine Songs schreibt er ohne Unterstützung. Das Projekt mit den Bewohnern der Lebenshilfe Schweinfurt war also auch für ihn Neuland.

Regelmäßige Treffen mit Bewohnern der Lebenshilfe-Wohnheime

Seit April hat sich Matze Rossi immer wieder mit neun Bewohnern aus verschiedenen Wohnheimen der Lebenshilfe Schweinfurt getroffen und an dem Song gearbeitet. Ein Song, in dem sie in ihrer eigenen authentischen Sprache über ihre Wohnheim-Welt und das Miteinander erzählen. Die Arbeit am dem gemeinsamen Song lief von Anfang an reibungslos, sagt Matze Rossi. Alle Beteiligten konnten ihre Ideen einbringen. Vielleicht auch deshalb, weil Matze Rossi selbst studierter Sozialpädagoge ist und sein Anerkennungsjahr für Sozialpädagogik in der Lebenshilfe Schweinfurt absolviert hat.

Ergebnis auf Spotify und Youtube

"Von Nichts kommt nichts" heißt das Ergebnis des Workshops, der Song zum Jubiläum der Lebenshilfe Schweinfurt. Hören kann man das Lied auf Spotify bei Matze Rossi und es gibt auch einen Videoclip dazu auf Youtube. Ursprünglich war geplant, verschiedene Wohnheime am 30. September abends zu beleuchten und den Song dann vor den Wohnheimen zu performen, sagt Sascha Turtschany, Gesamtleiter der Wohnheime der Lebenshilfe Schweinfurt. Angesichts der Energiekrise wurde der Plan aber verworfen. Deshalb gibt es jetzt eine einmalige Aufführung von "Matze Rossi And The Wohnheim Singers" um 19.00 Uhr im öffentlich zugänglichen Garten des Wohnheims in der Gymnasiumstraße.