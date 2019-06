"Reichskabarett": Der ursprüngliche Name des Berliner Grips-Theaters klingt weit weniger zugänglich als der Name, der weit über die Grenzen Deutschlands Kultstatus genießt. Mitbegründer Volker Ludwig erklärt, wie aus einem linksradikalen, politischen Kabarett das legendäre Kinder- und Jugendtheater wurde: "Das war praktisch die satirische Stimme der Studentenbewegung in Berlin: Für uns waren die Kinder eine unterdrückte Klasse. Das waren sie ja damals auch, das sind sie heute so überhaupt nicht mehr." Als Linke oder Sozialisten habe man alle Bevölkerungsschichten erreichen wollen.

Kritik von der CDU

Zunächst nur an Wochenenden gab das Reichskabarett eine Märchenbearbeitung für Kinder, dann begann Autor Volker Ludwig aktuelle Stücke für Kinder zu schreiben: "Stokkerlok und Millipilli" war 1969 das erste dieser zeitkritischen Stücke. Aus dem Reichskabarett wurde ein Kindertheater und schließlich ein Theater für Kinder und Jugendliche mit einer breiten Wirkung auf die Berliner Öffentlichkeit.

Als sie mit Jugendtheater anfingen, seien die Erfolge so groß gewesen, dass die CDU, die damals in der Opposition war, gesagt habe: "Das sind die Kommunisten, die verderben unsere Kinder. Einstimmig hat die gesamte CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus drei Jahre lang verlangt, dass keine Schulklassen mehr zu uns kommen, dass wir kein Geld mehr kriegen, und so weiter, auch wenn die das heute nicht mehr wahrhaben wollen", sagt Ludwig.