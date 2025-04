5 Freunde: Museum Brandhorst mit neuer Super-Schau

Es ist das erste Mal, dass die Homosexualität der fünf Künstler in diesem Umfang thematisiert wird. Warum erst jetzt? Die Freunde hatten sich in den späten 40er, frühen 50er Jahren kennengelernt, für Homosexuelle eine sehr repressive Zeit, sagt Yilmaz Dziewior: "Kommunisten und Homosexuelle wurden unter der McCarthy Ära quasi in einen Topf geworfen und verfolgt, sie mussten mit Geld- und Gefängnisstrafen rechnen, es gab außerdem keine Rollenmodelle dafür, es gab keine öffentlich sichtbaren gleichgeschlechtlichen Partnerinnen und Partner und das hat alles dazu beigetragen, dass die fünf selber nicht darüber gesprochen haben und demensprechend auch sich die Kunstgeschichte damit schwergetan hat."

Neue Zeiten, neue Stilmittel

Alle fünf Künstler waren extrem interessiert am Zeitgeschehen, an Fortschritt und neuen Techniken. Merce Cunninghams Choreografie "Herumgehzeit" bezieht sich auf die Phase der ersten Computer, die für ihre Datenverarbeitung so lange brauchten, dass es üblich wurde, während dieser Zeit vor den Computern herumzugehen. Der Tanz ist geprägt von Pausen, von Posen der Entspannung und Dehn-Übungen. "Das Besondere am Tanz von Merce Cunningham ist das experimentelle", sagt Yilmaz Dziewior, "dass er es schafft, Bewegungen auf die Bühne zu bringen, die teilweise sehr vertraut, fast wie Alltagsbewegungen aussehen, aber wenn man genau hinschaut: Man braucht eine unglaubliche Technik, um das zu realisieren."

"5 Freunde" zeigt fünf der bedeutendsten Künstler des letzten Jahrhunderts teilweise in ganz neuem Licht. Die Macher der Schau konnten auf den reichen Fundus des eigenen Hauses, aber auch auf die Sammlung des Museums Ludwig in Köln zurückgreifen, hinzu kommen Leihgaben bis aus dem MoMa in New York. Es ist eine Once-In-A-Lifetime-Ausstellung: so kommen die 180 Werke sicher nicht so schnell wieder zusammen.