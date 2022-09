5-Euro-Tickets: Das bringt das "Kinofest" am Wochenende

Die Zeit, in der man deutschlandweit für neun Euro den Nahverkehr nutzen konnte, ist vorbei – dafür gibt es dieses Wochenende beim "Kinofest" in ganz Deutschland Tickets für nur fünf Euro – egal ob Loge, Parkett oder Deluxe-Sitz. Die Marketingchefin der Kinopolis Kinos, Katharina Phebey, sagt: "Wir wollen damit das Kino feiern, vor allem als Ort der Bewegung." Kino solle so nach der pandemiebedingten Durststrecke der letzten Jahre wieder in den Fokus der Gesellschaft zu rücken.

Zuckerschock für fünf Euro

Dabei machen dieses Wochenende in Deutschland mehr als 670 Häuser mit. Zum regulären Programm für den kleineren Preis kommen an vielen Orten auch noch besondere Aktionen hinzu: Previews, Klassiker, die schon länger nicht mehr im Kino liefen, Double-Features oder Publikumslieblinge, für die Zuschauerinnen und Zuschauer vorab abstimmen konnten. Und weil Zuckerschock ja auch ein bisschen zum echten Kinogefühl gehört, bieten die meisten sogar noch vergünstigte Nasch-Angebote an – ebenfalls für fünf Euro.

Kritik am Zeitpunkt

Die Idee dafür haben sich die Kinoverbände unter anderem beim französischen "Fête du Cinéma" abgeschaut, das oft zu den besucherstärksten Wochenenden des Landes gehört. Ob das Ganze auch in Deutschland so erfolgreich seinen kann, darüber sind sich nicht alle Kinobertreiber einig. Christian Pfeil von Münchner Monopol Kino kritisiert unter anderem den Zeitpunkt: Im September – und dann auch noch bei schlechtem Wetter wie voraussichtlich dieses Wochenende – seien seine Häuser eh meist gut besucht. Zum Vergleich: In Frankreich findet die "Fête du Cinéma" traditionell in den großen Ferien statt, während denen in Kinos meist Plätze leer bleiben.

Kino: Allein aber doch gemeinsam

Sascha Schmidt vom Münchner Mathäser sieht den Termin dennoch als Möglichkeit, ein paar verlorene Kinoseelen vom Laptop zurück an die große Leinwand zu bringen. "Dieses Gesamterlebnis aus Bild und Ton kann ich eben nur im Kino haben", sagt er. Das Event solle daran erinnern, was Kino kann: Zusammen – aber irgendwie auch allein im Dunkeln – mit anderen lachen, leiden und in den Bann der Geschichte geraten, sagt Katharina Phebey.

Günstig das Kino feiern

Familienangebote, Kinotage und Co. gibt es natürlich schon lange, das "Kinofest" soll ab jetzt aber trotzdem jährlich gefeiert werden. Auch wenn Katharina Phebey betont, dass trotz steigender Energiekosten die Preise erst mal nicht auf die Kundschaft umgelegt werden sollen, kann man sich irgendwie denken: Ein günstigeres Wochenende, um das Kino zu feiern, wird es so schnell nicht mehr geben.