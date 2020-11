"5 EPs" von Dirty Projectors: Wie alte Pop-Alben und doch anders

Aus drei Frauen und zwei Typen setzen sich die Dirty Projectors derzeit zusammen. Fünf unterschiedliche Charaktere, Stimmen und Sichtweisen bestimmen deswegen "5 EPs", ein Album, das in gewisser Weise mit den Anfängen der Kunstform des Musik-Albums spielt. Denn früher, bevor die Beatles den Markt für Langspielplatten aufmischten, waren Alben einfach eine oft willkürliche Sammlung verschiedener Singles, meist in unterschiedlichen Studios, von unterschiedlichen Musikern eingespielt, zusammengefasst wie in einem Sammelschuber für Singles (Davor hatte zumindest Frank Sinatra das Potential des Langformats erkannt, Songs zu einem Ober-Thema ausgewählt und das Ganze von einem Orchester in einem Studio einspielen lassen).

Die Dirty Projectors kehren nun mit ihrem neuen Opus in diese Phase zurück, als eine LP eine willkürliche Sammlung unterschiedlicher Songs, Stimmen und Arrangementkünste war, aber keine Angst: Was Longstreth und seine Verbündeten hier abliefern, ist keine B- oder gar C-Auswahl von Liedern, sondern ein erstklassiger Song-Zyklus, der um Wachstum, Übergang und wechselnde Identitäten kreist.

Unterschiedliche Soundebenen ergeben schillerndes Ganzes

Die Songs von 5 EPs sind nicht durch einen durchgängigen Albumsound verbunden, sondern kommen disparat daher. Mal als leicht aufgebretzelte Electro-Ballade mit modischen Autotune-Effekten im Gesang, dann wieder als altmodisch anmutender Folksong, der auf cool-jazzigen Bossa-Nova-Akkorden auf der Akustik-Gitarre aufgebaut ist oder als Kunstlied im Popsong-Format, was von Ferne an Vampire Weekend und den New Yorker Songschreiber Ezra Koenig erinnert (der übrigens mal Mitglied der Dirty Projectors war).

Jedenfalls passen die unterschiedlichen Soundebenen am Ende doch hervorragend zusammen, ergeben ein schillerndes Ganzes mit sich allmählich steigernder Dramaturgie. Es fängt verhalten an mit Liedern von Maia Friedman, es folgen kapriziös-verspulte Stücke von Felicia Douglass, bevor Longstreth sich als intelligentes Alter Ego von Bossa-Nova-Legende João Gilberto inszenieren darf und höchstandrogyne Stimmführungen vorführt bzw öffentlich einübt. Kristin Slipp zeichnet für die orchestralen Arrangements der nächsten Stücke verantwortlich. In höchsten Höhen wird hier operiert mit gesampelten Streicherklängen und futuristisch nachbehandelten Vocals. Zum Schluss sind dann die Dirty Projectors in toto zu hören in Songs, auf denen alle singen und dabei recht lebendig klingen.