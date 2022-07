> Kultur > 5,7 Millionen Euro vom Bund: "Forum Humor" kommt nach Bernried

5,7 Millionen Euro vom Bund: "Forum Humor" kommt nach Bernried

Das unter anderem von Gerhard Polt initiierte "Forum Humor" erhält eine Förderung von 5,7 Millionen Euro vom Bund. Das Forum kann damit in Bernried am Starnberger See errichtet werden. Ursprünglich war der Bau in München geplant.