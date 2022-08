5.000 Dollar aufwärts: Heftiger Streit um Konzertkarten-Preise

Unter 670 US-Dollar geht gar nichts, wenn jemand bei den verschobenen Konzerten von Adele in Las Vegas dabei sein will. Wer in der ersten Reihe sitzen möchte, darf mit 40.000 Dollar rechnen, so das amerikanische Fachblatt "Rolling Stone", das damit die aufgeregte Berichterstattung über den Streit um Konzertkarten-Preise fortsetzt. Zuvor hatte auch schon die "New York Times" auf die Empörung vieler Fans aufmerksam gemacht.

Sie wollen sich nicht damit abfinden, dass Tickets für Adeles Auftritt in New Jersey’s MetLife Stadium selbst mit "eingeschränkter Sicht" knapp 500 Dollar kosten sollen. Richtig Fahrt hat die Netz-Debatte aufgenommen, als Bruce Springsteen am 24. Juli den Vorverkauf für seine nächste Tour startete und dabei Sitzplätze für 5.000 Dollar aufwärts angeboten wurden. Das trieb sogar die langjährigen Bewunderer auf die Barrikaden. Von ihnen hieß es, jetzt wüssten sie, was eine "Glaubenskrise" sei. Andere fragte sich per Twitter, wie solche Preise angesichts stark erhöhter Lebenshaltungskosten gerechtfertigt werden könnten.

Neuerdings gibt es "dynamische Preise"

Nach der Analyse des "Rolling Stone" ist eine Kombination mehrerer Entwicklungen Ursache für die wahnwitzige Karten-"Inflation": Die Künstler würden mangels Streaming-Einnahmen und CD-Verkäufen immer abhängiger von den Gewinnen aus den Live-Gigs, der Ticketmarkt sei weitgehend monopolisiert, neue IT-Technologien machten es einfallsreichen und schwer "aufgerüsteten" Aufkäufern und Wiedervermarktern leicht, selbst bei eigentlich personalisierten Karten die Preise hochzutreiben, die Regierung schaue weitgehend weg und weigere sich, das Geschäft zu regulieren. So gibt es neuerdings "dynamische Preise", die sich an der Nachfrage orientieren: Interessenten konnten online dabei zusehen, wie ein Ticket von 400 auf 5.000 Dollar stieg.