46. Fränkische Musiktage in Alzenau beginnen

Die unterfränkische Stadt Alzenau lockt einen Monat lang Liebhaber der klassischen Musik an: Die 46. Fränkischen Musiktage starten. Das feierliche Eröffnungskonzert findet am Freitagabend (15.10.2021, 20 Uhr) im Kulturforum Alzenau statt. Präsentiert werden junge Künstler sowie renommierte Ensembles. In diesem Jahr steht das Motto "Pastorale" im Vordergrund, also das behütete Leben in idyllischen Verhältnissen, so steht es im umfangreichen Programmheft.

Bundesjugendchor kommt nach Alzenau

Konzerte finden an unterschiedlichen historischen Spielstätten in ganz Alzenau statt – insbesondere im Rittersaal der Burg Alzenau aus dem 14. Jahrhundert. Eines der Highlights in diesem Jahr steht am Samstag (16.10.2021) auf dem Programm: Das Konzert des neu gegründeten Bundesjugendchores unter der Leitung von Anne Kohler. 42 handverlesene Sängerinnen und Sänger im Alter von 18 bis 25 Jahre stehen auf der Bühne.

Zu hören sind unter anderem Werke von Brahms, Schumann oder di Lasso, alles a cappella gesungen. Das Konzert in Alzenau bei den Musiktagen sei besonders, es sei der Auftakt für die anstehende Tournee, so die Pressesprecherin des Chors Sabine Siemon. Die Truppe gibt es erst seit dem Frühjahr 2020. Gegründet vom deutschen Musikrat, um junge Stimmen in Deutschland zu fördern.

Chor des Bayerischen Rundfunks in der Wallfahrtskirche Kälberau

Auch der Chor des Bayerischen Rundfunks, unter der Leitung von Howard Arman, steht am 30. Oktober in der Wallfahrtskirche Kälberau auf der Bühne. Das Konzert steht unter der Überschrift "Reflexionen zum 500. Todestag von Josquin Deprez".

Spezielle Konzerte für Kinder und Familien

Wie jedes Jahr gibt es auch Kinder- und Familienkonzerte. So gastiert in diesem Jahr wieder die Alte Oper Frankfurt mit ihrem Projekt "PEGASUS - Rabauken und Trompeten" in Alzenau. Es geht um eine musikalische Ballonfahrt. Die kleinen Konzertbesucher werden hier selbst zu Akteuren. Es wird gesungen, geklatscht, musiziert und getanzt.

Pandemiebedingt gibt es für jedes Konzert personalisierte Tickets. Für ausgewählte Konzerte sind noch Resttickets übrig. Das traditionsreichste Musikfestival im Rhein-Main-Gebiet läuft bis zum 21. November.