40 Jahre Unesco Welterbe Wieskirche: Fest zum Jubiläum

Die Wieskirche war erst das vierte Bauwerk in Deutschland, das den Ehrentitel "Unesco-Welterbe" erhielt. Zuvor war dieser Titel den beiden Kaiser-Domen in Aachen und Speyer sowie der Würzburger Residenz vorbehalten. Ebenfalls 1983 wurden dann auch noch das "Taj Mahal" in Indien sowie die Inkastadt "Machu Picchu" in Peru in das Unesco-Welterbe aufgenommen.

Bauwerk im bayerischen Rokoko-Stil

Die Wieskirche ist komplett im bayerischen Rokoko-Stil errichtet. Voller Harmonie liegt sie im Grünen und prägt die Landschaft. Alle Kunstgewerke wie Architektur, Bildhauerei, Malerei und Stuckarbeiten bilden ein einzigartiges großes Ganzes zum Lob Gottes. Die vergoldeten Stuckgirlanden und die großartigen Fresken in der Kuppeldecke seien Meisterwerke menschlicher Kreativität und bewegendes Zeugnis tiefen Glaubens, hieß es in der Aufnahme-Begründung.

Architekten: Johann Baptist und Dominikus Zimmermann

Der Grundstein für die Wieskirche wurde 1745 gelegt. Elf Jahre später war der prachtvolle Bau am Fuß der Alpen fertig und der Bauherr, das Kloster Steingaden, beinahe pleite. Architekten der Kirche waren die Brüder Johann Baptist und Dominikus Zimmermann. Letzterem gefiel die Wieskirche so gut, dass er bis zu seinem Tod 1766 hier lebte.