40 Jahre Tonstudio in Hirschfeld

Manche Leute halten sich ewig jung – so auch Jürgen Gerner. Sein "Jungbrunnen" ist die Musik. Der 75-Jährige rockt immer noch in seinem Tonstudio im unterfränkischen Hirschfeld. Seit 40 Jahren betreibt er das Studio. Aufgrund der Corona-Pandemie ist jetzt dort allerdings "tote Hose": Darum nutzt der leidenschaftliche Musiker die Zeit um seine eigenen Lieder aufzunehmen.

In einem kleinen, schallisolierte Raum spielt er dazu die Instrumente die er braucht per Keyboard ein. Und er singt. Wenn alles aufgenommen ist geht er ans Mischpult. Mischen sei Gefühlssache, das richtige Abstimmen von Gesang und Instrumenten stecke in der Seele, sagt der 75-Jährige. "Und dann bewegst Du die Regler und drehst die Knöpfe, bis das Klangbild so kommt, wie Du es hören willst", erzählt Gerner. Dabei ginge es um Millimeter.

Hier geht es zum Corona-Ticker Unterfranken

Zeit als junger Musiker genossen

Viele Künstler und Gruppen hat Gerner schon in seinem Studio aufgenommen. Unter anderem auch die bekannte Gruppe Relax. Sie hatte in den 1980er Jahren einige Hits in den deutschen Charts. Gerner war selber auch Profimusiker. Unter seinem Künstlernamen Ted Garner tourte er bereits als 18-Jähriger durch Deutschland. Mit seiner Coverband spielte er Hits von den Beatles und Rolling Stones. "Die Zeit als Musiker war vollgespickt mit Erlebnissen, und dann gab´s die Mädchen, alles war so easy und locker für Musiker. Du konntest eigentlich jede haben. Wir waren alle vier Wochen in einem anderen Lokal, in einer anderen Stadt gespielt," schwärmt Gerner.

Tonstudio kann von Musikern gemietet werden

Nach mehreren Jahren hatte er allerdings die Auftritte satt. Er kehrte wieder zu seinem gelernten Beruf als Karosseriebauer zurück. Allerdings war mit der Musik deswegen trotzdem nicht Schluss: In Hirschfeld baute er sein Tonstudio auf. Musik sei für ihn Berufung. Ans Aufhören denke er nicht: "Ja, ich will noch einiges rocken und will noch Lieder schreiben solange ich Ideen hab und die Ideen nicht ausgehen. Und ich möchte schon, dass die Lieder, die ich schreibe, die Leute hören," so Gerner.

Deshalb bietet Jürgen Gerner seine Songs im Internet zum Herunterladen an. Sein Studio steht aber auch anderen Musikern für Musikaufnahmen offen. Vielleicht kommt ja noch ein weiterer Hit aus Hirschfeld, wer weiß.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!