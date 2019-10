Schön schräg: 40 Jahre King Kong Kunstkabinett

Die Galerie in der Münchner Maximilianstraße neben dem Museum Fünf Kontinente ist so bunt und farbig wie lange nicht mehr. Es zieht einen hinein in die figürliche Malerei der drei Herren. Wild geht es auf den Bildern zu, grell mitunter, manche Leinwände gleichen Wimmelbildern, immer irgendwie unruhig, vor allem die Werke von 1978 bis in die 1990er-Jahre, dann ändert sich der Stil. Die Figuren sind deutlicher umrandet, nicht mehr umrissen. Viele gerade Linien machen die Gemälde klarer, strukturierter, weniger wild auch. Und durch alle 40 Jahre ist klar: Der Mensch steht im Mittelpunkt, die Menschen: Frauen, Männer, Schwarze, Weiße, in Dirndl oder Anzug, oft aber auch nackt. Und alle der rund 100 Bilder sind zu dritt entstanden, also drei Hände haben sie gemalt, manchmal nacheinander, manchmal gleichzeitig. Was von wem stammt, das wissen Walter Amann, Wolfgang Schikora und Ulrich Zierold im Nachhinein nicht mehr.

Bis heute: Kollektiv-Malerei als Experiment

"Das war von vornherein ein Experiment", erinnert sich Ulrich Zierold, "da haben wir nie dran gedacht, dass das eine länger währende Geschichte werden könnte. Wir fragten uns schon, geht das überhaupt? Wie geht das? Was müssen wir für Absprachen treffen? Wir wollten den Prozess ausprobieren." Aber natürlich wollte man auch malen. "Wir waren interessiert an der Malerei, aber allein malen ist nicht so spannend", sagt Walter Amann und Wolfgang Schikora ergänzt: "Der Impetus war, etwas Gemeinsames zu machen, nicht allein rumzupockeln, sondern kollektiv etwas zu bewegen. Dieser Gedanke ist virulent geblieben."