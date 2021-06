40 Jahre "Indiana Jones": Rückkehr einer Ikone der Popkultur

Lederjacke, Peitsche und Fedora-Hut: Das war der charakteristische Aufzug des Archäologie-Professors Henry Walton Jones. Mit 38 Jahren verkörperte Harrison Ford zum ersten Mal jenen "Indy" vor der Kamera. Das war vor 40 Jahren. Am 12. Juni 1981 startete "Jäger des verlorenen Schatzes" in den US-Kinos. Und nun, vier Jahrzehnte später, kehrt der Held zum fünften Mal zurück auf die Leinwand: Ende Juli kommenden Jahres soll "Indiana Jones 5" anlaufen – zumindest, wenn es nach den Plänen von Produzent Steven Spielberg (74) und Regisseur James Mangold (57) geht. Harrison Ford wäre dann bereits 80 Jahre alt.

Der Disney-Konzern hat das für 2019 angekündigte fünfte Abenteuer bereits mehrmals verschoben – zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Kürzlich wurden Fotos vom Set in England in den Medien veröffentlicht. Die Dreharbeiten finden bereits auf einem Schloss an der Küste der englischen Grafschaft Northumberland statt.

Vier Oscars für den ersten "Indiana Jones"-Film

Seit 1981 spielte Ford die Rolle des draufgängerischen Professors bereits vier Mal, zuletzt 2008 in "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels". Regie führte stets Steven Spielberg, voriges Jahr übergab er dann an seinen Kollegen James Mangold. George Lucas, auch der Schöpfer von "Star Wars", hatte die "Indy"-Figur Ende der 70er Jahre mit erschaffen. Als Autor und Produzent war Lucas an allen bisherigen vier Folgen maßgeblich beteiligt. Doch mit dem Verkauf seiner legendären Firma Lucasfilm an Disney 2012 zog sich Lucas bei der Filmarbeit mehr und mehr zurück.

Im ersten "Indiana Jones" – "Jäger des verlorenen Schatzes" – schlug sich Harrison Ford in den 1930er Jahren mit Nazi-Bösewichten herum, flog durch Peru und Nepal und brachte die sagenumwobene biblische Bundeslade in Sicherheit. Der Film räumte vier Oscars ab – für Szenenbild, Schnitt, Ton und Spezialeffekte.

Mit Sean Connery im Beiwagen über holprige Bergstraßen

"Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" (1989) führte Dr. Jones im Wettstreit mit Nazi-Agenten auf eine turbulente Suche quer durch Europa nach dem Heiligen Gral - und nach seinem Vater, gespielt von Sean Connery. Es sei eine wahre Freude gewesen, Connery im Beiwagen eines russischen Motorrads über holprige, kurvenreiche Bergstraßen zu chauffieren, erinnerte sich Ford im vorigen November an eine gemeinsame Drehszene, kurz nach dem Tod Connerys mit 90 Jahren.

Der Titel des geplanten fünften Teils wurde noch nicht verraten, auch der Inhalt ist noch geheim. In diesem Frühjahr fielen aber schon große Namen: der dänische Star Mads Mikkelsen ("James Bond 007: Casino Royale") und die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") werden an Fords Seite spielen.

Indiana Jones zweitgrößter Filmheld laut American Film Institute

Paramount Pictures und Lucasfilm nutzen das 40-jährige Jubiläum für eine Neuauflage der vier Indiana-Jones-Filme in Ultra HD-Auflösung. Die Originalnegative sind überarbeitet und der Ton wurde neu abgemischt. Das American Film Institute (AFI) setzte die Hauptfigur aus "Jäger des verlorenen Schatzes" 2003 auf Platz zwei seiner Liste der 50 größten Filmhelden – nach dem Rechtsanwalt Atticus Finch aus "Wer die Nachtigall stört" (1962), aber noch vor "James Bond – 007 jagt Dr. No" (1963), gespielt von Sean Connery.

