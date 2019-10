40 Jahre "Die drei Fragezeichen": Kinderkrimis auf Kassette

Die Produzentin schwört auf die alten Magnetbänder

Ursprünglich stammt die Serie aus Amerika. Robert Arthur, ihr Erfinder, schrieb die ersten Bücher, die später dann die Vorlagen für die Hörspiele wurden. Den berühmten Film-Regisseur Alfred Hitchcock kannte Robert Arthur so gut, dass er ihn als Schirmherren für seine Serie gewinnen konnte. In den ersten Folgen prangte noch sein Konterfei sowie sein Name auf den Titelbildern. Hitchcock bekam anfangs auch die Rolle des Erzählers zugeschoben und tauchte als eigene Figur in den Geschichten auf. Ein schlauer und erfolgreicher Verkaufstrick.

Die letzte Zutat zum Erfolg der Serie fehlt aber noch: Heikedine Körting. Die inzwischen über 70-Jährige produziert seit 1979 die Serie, erst in ihrer Villa an der Alster, dann in ihrer Villa in der Rothenbaumchaussee. Die quirlige Regisseurin schwört auf die Technik von damals und produziert bis heute immer noch auf Magnetbändern, also nicht digital. Wie herrlich nostalgisch! Wir gratulieren zum 40sten!