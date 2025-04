"4 Museen – 1 Moderne": Große Gemeinschaftsschau in München

Eine Bronzeskulptur begrüßt die Besucher. Aus einem gemeinsamen Fuß streben drei Formen nach oben und bilden eine Art Kelch. Die Formen erinnern an Menschen, stark abstrahiert, aber man meint doch Tänzer zu erkennen: bewegt, jeder für sich und doch verbunden. "Dreiklang" heißt die Skulptur von Rudolf Belling aus dem Jahr 1919. Es ist der ideale Einstieg in eine Ausstellung zur Moderne, die die Kunst, die Architektur und das Design der Jahre zwischen 1918 und 1933 zeigt. Vom Parfumflakon bis zum Motorrad, vom Architekturmodell bis zum Gemälde: Hier sehen wir die Moderne in allen ihren Ausprägungen – und nicht wie sonst so oft getrennt in künstlerische Genres. Die Macherinnen und Macher sind begeistert vom neuen Format. Irene Meissner vom Architekturmuseum: "Man hat voneinander gelernt und man hat sich ausgetauscht, man hat gemerkt wie eng diese Sammlungen auch vernetzt sind miteinander. Thomas Mann hat das als "Beziehungszauber" zwischen den Künsten bezeichnet und das sieht man hier wirklich ganz toll, mit der Malerei, mit der Skulptur, mit dem Design, der Fotografie, der Architektur..."

Der Beziehungszauber zwischen den Künsten

Manche Merkmale der Moderne zeigen sich in allen Gestaltungsbereichen, etwa die Vorliebe für klare geometrische Formen wie Kreis, Quadrat und Dreieck. Wir sehen kreisrunde Kugelhäuser als Modell und als Zeichnung, eine Tischleuchte mit halbrundem Lampenschirm aus weißem Glas oder das Foto eines Wohnhauses mit Flachdach von Sep Ruf: ein weißer Würfel. "Man hat sich abgewendet vom Historismus" erklärt Irene Meissner, "man wollte nicht mehr nach den historischen Stilformen bauen, also diese Farbigkeit, die Dekoration, all das sollte nicht mehr sein, die Architektur sollte rein aus der Funktion entwickelt werden, sollte funktional sein, zweckmäßig und sachlich. Licht, Luft, Sonne zur Verbesserung der sozialen und hygienischen Verhältnisse – das kennzeichnet das neue Bauen."